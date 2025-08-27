Radha Ashtami 2025: विवाह और जीवन की बाधाओं से मुक्ति का अवसर, राधा अष्टमी पर करें ये विशेष उपाय

डिजिटल डेस्क: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। राधा अष्टमी (Radha Ashtami 2025) का पर्व इस वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाएगा। तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को रात 10 बजकर 46 मिनट पर होगी और समापन 31 अगस्त को रात 12 बजकर 57 मिनट पर होगा।

राधा अष्टमी पर विशेषकर बरसाना और मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में भव्य आयोजन होते हैं। भक्तजन इस दिन राधा-कृष्ण की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं।