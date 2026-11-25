धर्म डेस्क। ज्योतिष में राहु और केतु को ऐसे ग्रह माना जाता है, जिनका प्रभाव व्यक्ति की सोच, महत्वाकांक्षा, फैसलों और जीवन की दिशा से जोड़कर देखा जाता है। दोनों ग्रह एक-दूसरे के विपरीत रहते हैं और करीब 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार 5 दिसंबर को राहु कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह से कर्क राशि में जाएंगे।

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक बदलाव, भ्रम, भौतिक इच्छाओं और असामान्य रास्तों का प्रतीक माना जाता है। वहीं केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और पुराने अनुभवों से सीखने से जोड़कर देखा जाता है। दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे सकता है।

राहु मकर राशि में क्या संकेत देता है?

मकर राशि को ज्योतिष में अनुशासन, जिम्मेदारी, मेहनत, करियर, पद और सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में राहु का मकर राशि में प्रवेश महत्वाकांक्षा और सफलता पाने की इच्छा को बढ़ाने वाला माना जाता है।

इस गोचर के दौरान कुछ लोगों के भीतर करियर में आगे बढ़ने, नई जिम्मेदारियां लेने, आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सामाजिक पहचान बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। हालांकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का प्रभाव कभी-कभी व्यक्ति को जल्द सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुनने या जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने की ओर भी प्रेरित कर सकता है।

केतु कर्क राशि में क्या बदलाव ला सकता है?

कर्क राशि का संबंध परिवार, घर, भावनाओं, सुरक्षा और मातृत्व से माना जाता है। केतु के इस राशि में प्रवेश को ज्योतिषीय व्याख्याओं में भावनात्मक बदलाव और परिवार से जुड़े मामलों में आत्मचिंतन का समय माना जाता है।

कुछ लोगों का मन घर-परिवार से जुड़े पुराने मुद्दों को समझने, अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्टता पाने या जीवन में मानसिक शांति तलाशने की ओर बढ़ सकता है। हालांकि ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाले वास्तविक बदलाव उसकी परिस्थितियों और फैसलों पर निर्भर करते हैं।