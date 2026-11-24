धर्म डेस्क। 5 दिसंबर को राहु और केतु के राशि परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव को करियर, आर्थिक स्थिति और कामकाज से जुड़े फैसलों के लिहाज से देखा जा रहा है।

मकर राशि का संबंध मेहनत, जिम्मेदारी, अनुशासन और पद-प्रतिष्ठा से माना जाता है। वहीं राहु को महत्वाकांक्षा और नए रास्तों की तलाश का प्रतीक बताया जाता है। ऐसे में ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का मकर राशि में प्रवेश कुछ लोगों के भीतर करियर को लेकर नई योजनाएं बनाने और अपने लक्ष्य हासिल करने की इच्छा बढ़ा सकता है।