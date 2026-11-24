धर्म डेस्क। 5 दिसंबर को राहु और केतु के राशि परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव को करियर, आर्थिक स्थिति और कामकाज से जुड़े फैसलों के लिहाज से देखा जा रहा है।
मकर राशि का संबंध मेहनत, जिम्मेदारी, अनुशासन और पद-प्रतिष्ठा से माना जाता है। वहीं राहु को महत्वाकांक्षा और नए रास्तों की तलाश का प्रतीक बताया जाता है। ऐसे में ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु का मकर राशि में प्रवेश कुछ लोगों के भीतर करियर को लेकर नई योजनाएं बनाने और अपने लक्ष्य हासिल करने की इच्छा बढ़ा सकता है।
इस गोचर के दौरान नौकरी करने वाले लोगों के मन में नई जिम्मेदारी लेने, नौकरी बदलने या अपने काम में आगे बढ़ने का विचार आ सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी नए संपर्क बनाने, काम का विस्तार करने और नई योजनाओं पर विचार करने का समय माना जा सकता है।
हालांकि राहु को जल्दबाजी और भ्रम से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए ज्योतिषीय मान्यताओं में इस दौरान बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले अच्छी तरह विचार करने की सलाह दी जाती है।
राहु का संबंध इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए नए अवसर तलाश सकता है। लेकिन बिना पूरी जानकारी के निवेश करना, किसी के बहकावे में आना या जल्द मुनाफे की उम्मीद में जोखिम लेना नुकसानदायक हो सकता है।
ज्योतिषीय नजरिए से यह समय अपनी आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने, बचत पर ध्यान देने और लंबी अवधि के लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता बनाने का माना जा सकता है।
इस गोचर का वास्तविक प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली में राहु-केतु की स्थिति और अन्य ग्रहों के संबंधों के आधार पर अलग बताया जाता है
यह भी पढ़ें- राहु-केतु गोचर 2026: कहीं 25 नवंबर तो कहीं 5 दिसंबर क्यों बताई जा रही है तारीख? समझें गणना का अंतर