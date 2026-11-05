कैसा था रावण का पुष्पक विमान? Ramayana में विमान की वाल्मीकि रामायण से कितनी मिलती है तस्वीर?

मनोरंजन/ धर्म डेस्क। नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायणम्’ में यश रावण के किरदार में नजर आए। फिल्म से जुड़े विजुअल्स में रावण का पुष्पक विमान भी चर्चा में है। इस विमान को देखकर एक सवाल उठता है कि क्या वाल्मीकि रामायण में भी पुष्पक विमान ऐसा ही बताया गया है? क्या वह आज के किसी हवाई जहाज जैसा था या फिर एक उड़ता हुआ महल?

कैसा था रावण का पुष्पक का विमान दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन किसी साधारण उड़ने वाली सवारी की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद भव्य और दिव्य संरचना के रूप में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, पुष्पक विमान का निर्माण विश्वकर्मा ने ब्रह्मा के लिए किया था। बाद में ब्रह्मा ने इसे कुबेर को दे दिया। रावण ने कुबेर को हराकर यह विमान अपने अधिकार में ले लिया था। सुंदरकांड के सर्ग 9 में हनुमान जब लंका में सीता की तलाश कर रहे होते हैं, तब उनकी नजर इस विमान पर पड़ती है। इसके वर्णन में सोने के खंभे, कीमती रत्न, सुंदर खिड़कियां, ऊंचे गुंबद और महल जैसी बनावट का जिक्र मिलता है। यानी ग्रंथ में पुष्पक विमान को एक उड़ते हुए भव्य महल की तरह कल्पित किया गया है।