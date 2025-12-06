मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शादी के लिए शुभ मानी जाती हैं ये 5 तरह लड़कियां, हाथ-पैर-गर्दन पर नजर आते हैं खुशनसीबी के लक्षण

    Auspicious Marks on Woman Body: समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी महिला के हाथ-पैर और गर्दन की बनावट उसके स्वभाव, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन के शुभ-अशुभ संकेत देती है। जानिए वे 5 खास लक्षण जिन्हें शादी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 03:01:27 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 03:01:27 PM (IST)
    शादी के लिए शुभ मानी जाती हैं ये 5 तरह लड़कियां, हाथ-पैर-गर्दन पर नजर आते हैं खुशनसीबी के लक्षण
    शादी के लिए शुभ मानी जाती हैं ये 5 तरह लड़कियां।

    HighLights

    1. शादी के लिए शुभ मानी जाती हैं ये 5 तरह लड़कियां।
    2. हाथ-पैर-गर्दन पर नजर आते हैं खुशनसीबी के लक्षण।
    3. स्वभाव, सौभाग्य, वैवाहिक जीवन के शुभ-अशुभ संकेत।

    धर्म डेस्क। समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी महिला के हाथ-पैर और गर्दन की बनावट उसके स्वभाव, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन के शुभ-अशुभ संकेत देती है। कई परिवार आज भी रिश्ते तय करते समय इन लक्षणों को ध्यान में रखते हैं। जानिए वे 5 खास लक्षण जिन्हें शादी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

    1. लंबे और पतले हाथ-पैर

    naidunia_image

    जिन महिलाओं के हाथ-पैर लंबे, पतले और कोमल होते हैं, उन्हें बेहद भाग्यशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियाँ अपने पति का भाग्य चमकाती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि लाती हैं।

    2. गुलाबी हथेली और पैरों का तलवा

    naidunia_image

    हथेलियों और तलवों का गुलाबी, मुलायम और चिकना होना शुभ संकेत माना जाता है। समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसी महिलाएं धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इनके घर में कभी आर्थिक कमी नहीं रहती।

    3. हथेली में मछली का चिन्ह

    naidunia_image

    अगर किसी महिला की हथेली में मछली का आकार या रेखा बनी हो, तो उसे अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। यह चिन्ह सुख, धन और संतान सुख का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऐसी कन्या अपने पति का भाग्योदय कराती है।


    4. लंबी और सुंदर गर्दन

    naidunia_image

    लंबी, सुंदर और उजली गर्दन वाली महिला को “हंसग्रीवा” कहा जाता है। यह अत्यंत शुभ लक्षण है। ऐसी महिलाएँ घर में सम्मान, सौभाग्य और सुख-समृद्धि लाती हैं और परिवार में सामंजस्य बनाए रखती हैं।

    5. कमल जैसे सुंदर पैर

    naidunia_image

    कमल की तरह सुंदर, मुलायम और हल्की ऊंची एड़ी वाले पैरों वाली स्त्रियाँ लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। इनके कदम जहाँ पड़ते हैं, वहाँ शांति, सौभाग्य और धन का प्रवाह बढ़ता है। कहा जाता है कि इनके पैर जमीन पर पूरा निशान नहीं छोड़ते, जो बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जाता है।

    परंपरा और संस्कृति से जुड़ी मान्यताएं

    इन लक्षणों का उल्लेख समुद्र शास्त्र और लक्षण शास्त्र में हजारों वर्षों से मिलता है। भले ही समय बदल गया हो, लेकिन कई परिवार आज भी इन शुभ लक्षणों को विवाह के निर्णयों में महत्व देते हैं।

    यह जानकारी पौराणिक मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। नईदुनिया इन दावों की पुष्टि नहीं करता। किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.