शादी के लिए शुभ मानी जाती हैं ये 5 तरह लड़कियां, हाथ-पैर-गर्दन पर नजर आते हैं खुशनसीबी के लक्षण

धर्म डेस्क। समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी महिला के हाथ-पैर और गर्दन की बनावट उसके स्वभाव, सौभाग्य और वैवाहिक जीवन के शुभ-अशुभ संकेत देती है। कई परिवार आज भी रिश्ते तय करते समय इन लक्षणों को ध्यान में रखते हैं। जानिए वे 5 खास लक्षण जिन्हें शादी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

1. लंबे और पतले हाथ-पैर जिन महिलाओं के हाथ-पैर लंबे, पतले और कोमल होते हैं, उन्हें बेहद भाग्यशाली माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी स्त्रियाँ अपने पति का भाग्य चमकाती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि लाती हैं। 2. गुलाबी हथेली और पैरों का तलवा हथेलियों और तलवों का गुलाबी, मुलायम और चिकना होना शुभ संकेत माना जाता है। समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसी महिलाएं धन, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इनके घर में कभी आर्थिक कमी नहीं रहती। 3. हथेली में मछली का चिन्ह अगर किसी महिला की हथेली में मछली का आकार या रेखा बनी हो, तो उसे अत्यंत भाग्यवान माना जाता है। यह चिन्ह सुख, धन और संतान सुख का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऐसी कन्या अपने पति का भाग्योदय कराती है।