Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग, भूलकर भी न करें ये काम

धर्म डेस्क: पितृ पक्ष का अंतिम दिन (Last Day Of Pitru Paksha) सर्वपितृ अमावस्या (Sarva Pitru Amavasya 2025) इस वर्ष 21 सितंबर 2025 को पड़ रही है। इस तिथि को वे सभी लोग श्राद्ध करते हैं जिनके परिजनों की मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी तिथि को हुई हो या जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात न हो। माना जाता है कि इस दिन पितृ अपने लोक लौट जाते हैं, इसलिए इसे पितरों की विदाई का दिन भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण (Surya Grahan Or Sun Eclipse) का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन कुछ नियम और सावधानियों का पालन करना अत्यंत जरूरी माना गया है।

सूर्य ग्रहण का संयोग इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका प्रभाव अवश्य माना जाता है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।