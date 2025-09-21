मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग, भूलकर भी न करें ये काम

    Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या, जिसे पितृ पक्ष का अंतिम दिन (Last Day Of Pitru Paksha) माना जाता है, इस बार 21 सितंबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। खास बात यह है कि इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) का संयोग भी बन रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 08:51:52 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 08:51:52 AM (IST)
    Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का संयोग, भूलकर भी न करें ये काम
    सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के कारण इन कार्यों से करें परहेज

    HighLights

    1. सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद
    2. सूर्य ग्रहण से बढ़ेगी नकारात्मक ऊर्जा
    3. गर्भवती महिलाएं रखें विशेष सावधानी

    धर्म डेस्क: पितृ पक्ष का अंतिम दिन (Last Day Of Pitru Paksha) सर्वपितृ अमावस्या (Sarva Pitru Amavasya 2025) इस वर्ष 21 सितंबर 2025 को पड़ रही है। इस तिथि को वे सभी लोग श्राद्ध करते हैं जिनके परिजनों की मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी तिथि को हुई हो या जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात न हो। माना जाता है कि इस दिन पितृ अपने लोक लौट जाते हैं, इसलिए इसे पितरों की विदाई का दिन भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण (Surya Grahan Or Sun Eclipse) का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन कुछ नियम और सावधानियों का पालन करना अत्यंत जरूरी माना गया है।

    naidunia_image

    सूर्य ग्रहण का संयोग

    इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि यह भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका प्रभाव अवश्य माना जाता है। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है।

    तुलसी पूजा से बचें

    शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन तुलसी को छूना, पत्ते तोड़ना या उसमें जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से साधक को बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

    तामसिक भोजन और अन्य निषेध

    सर्वपितृ अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार और शराब का सेवन वर्जित माना गया है। इनका सेवन पितरों की नाराज़गी का कारण बन सकता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटना भी निषेध है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पितरों की कृपा कम हो जाती है।

    नकारात्मक स्थानों पर न जाएं

    ग्रहण काल के कारण इस दिन वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। ऐसे में श्मशान घाट, सुनसान जगह या अन्य नकारात्मक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की हानि न हो।

    गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां

    भले ही सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को इस दिन घर से बाहर जाने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

    यह भी पढ़ें- Navratri 2025 Outfits: गरबा नाइट के लिए इन 5 टिप्स से बनाएं अपना लुक अट्रैक्टिव, ठहर जाएंगी सबकी नजरें

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.