    September Shubh Muhurat 2025: सितंबर माह की ये तारीखें है बहुत शुभ, इनमें ही करें वाहन खरीद, नामकरण सहित सभी कार्य

    सितंबर 2025 में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन के लिए शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, उपनयन, विद्यारम्भ, वाहन व प्रॉपर्टी क्रय जैसे कार्यों के लिए कई तिथियां शुभ हैं। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी माह को विशेष बनाएंगे।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 09:28:02 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 09:30:25 AM (IST)
    सितंबर माह में शुभ मुहूर्त। (फाइल फोटो)

    1. कर्णवेध हेतु 05, 22, 24 और 27 अनुकूल तिथियां।
    2. वाहन व प्रॉपर्टी क्रय हेतु कई दिनों का संयोग।
    3. विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन हेतु कोई मुहूर्त नहीं।

    धर्म डेस्क। सितंबर 2025 का महीना धार्मिक और पारिवारिक दृष्टि से कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। इस महीने विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे बड़े संस्कारों के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, उपनयन, विद्यारम्भ, वाहन व प्रॉपर्टी खरीदने जैसे कार्यों के लिए कई मंगलदायी तिथियां बन रही हैं।

    ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस माह सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी कई दिनों बाद बन रहे हैं, जिससे शुभ कार्यों के फल और भी उत्तम हो जाएंगे।

    नामकरण, अन्नप्राशन और कर्णवेध के मुहूर्त

    • सितंबर माह में आप अपने बच्चे का नामकरण करना चाहते हैं। आपके लिए 03, 04, 05, 07, 08, 10, 14, 17, 22 और 24 तारीखें बहुत शुभ रहेंगी।

    • सितंबर माह में अन्नप्राशन संस्कार के लिए 05 और 24 सितंबर शुभ हैं।

    • कर्णवेध के लिए 05, 22, 24 और 27 तारीखें अनुकूल रहेंगी।

    उपनयन, विद्यारम्भ और अन्य संस्कार के लिए शुभ

    • उपनयन के लिए 03, 04, 24 और 27 सितंबर काफी शुभ हैं।

    • विद्यारम्भ के लिए सिर्फ 23 सितंबर का दिन श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में इसी दिन विद्यारम्भ करें।

    वाहन व प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त

    वाहन क्रय करने के इच्छुक लोगों के लिए 05, 07, 10, 14, 17, 22 और 24 सितंबर की तिथियां लाभकारी रहेंगी।

    प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 02, 03, 07, 08, 16, 26 और 27 तारीखें शुभ हैं।

    इस माह बन रहे सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग

    • इस माह सर्वार्थ सिद्धि योग 05, 09, 11, 13, 15, 18, 21, 26 और 28 को बन रहा है।

    • अमृत सिद्धि योग 13, 15 और 18 सितंबर को रहेगा।

    इन शुभ कार्यों के लिए नहीं है मुहूर्त

    सितंबर 2025 में विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन के मुहूर्त नहीं होने के बावजूद अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कई शुभ अवसर उपलब्ध हैं।

