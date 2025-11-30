मेरी खबरें
    Swapna Sanket: शनि से जुड़े ये 5 संकेत सपने में दिखें, फिर चमक जाएगी किस्मत

    शनि से जुड़े सपने शुभ संकेत माने जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार काला कुत्ता, शनि मंदिर, शिवलिंग, हाथी पर सवार शनि या आशीर्वाद देते शनि दिखना आने वाले सुख, धन-समृद्धि और बाधाओं से मुक्ति का संकेत होता है। यह दर्शाता है कि शनि देव आपके कर्मों से प्रसन्न हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:26:24 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:26:24 AM (IST)
    शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    1. काले कुत्ते का सपना धन और बाधा समाप्ति दर्शाता है।
    2. हाथी पर शनि देव दिखें तो सफलता शीघ्र मिलेगी।
    3. शिवलिंग दिखाई देना स्वास्थ्य और समृद्धि का शुभ संकेत।

    धर्म डेस्क। Shani Dream Interpretation: हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से लोग शनि को लेकर भय में रहते हैं, जबकि वास्तव में यदि शनि देव प्रसन्न हों तो साधारण व्यक्ति भी सफलता, धन और यश की ऊंचाइयों को छू सकता है।

    स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि जब शनि कृपा करने वाले होते हैं, तो व्यक्ति को नींद में कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं। ये सपने बताते हैं कि जीवन में बड़ी सकारात्मक बदलावा आने वाला है।

    आइए जानते हैं ऐसे ही शुभ सपनों के बारे में विस्तार से...

    सपने में काले कुत्ते के साथ खेलना

    यदि व्यक्ति खुद को काले कुत्ते के साथ खेलते हुए देखे और वह कुत्ता प्रसन्न दिखाई दे, तो यह शनि देव की अत्यधिक कृपा का संकेत माना जाता है। ऐसा सपना आने वाले समय में धन लाभ, सुख-समृद्धि और परेशानियों से मुक्ति की ओर इशारा करता है।


    शनि देव को हाथी पर सवार देखना

    सपने में शनि देव हाथी की सवारी करते दिख जाएं तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इससे संकेत मिलता है कि भाग्य मजबूत होने वाला है और रुके हुए कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। परिवार में भी शांति और संतोष का माहौल बनेगा।

    सपने में शिवलिंग दिखना

    शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, लेकिन इसे शनि की कृपा का द्योतक भी माना जाता है। यह सपना स्वास्थ्य लाभ, धन वृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करने वाला होता है। जीवन में स्थिरता बढ़ने की संभावना रहती है।

    सपने में शनि मंदिर दिखाई देना

    यदि स्वप्न में शनि मंदिर नजर आए तो यह करियर में तरक्की का संकेत देता है। नौकरी और व्यवसाय में विशेष प्रगति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह सपना नए अवसरों के द्वार खुलने की सूचना देता है।

    शनि देव का आशीर्वाद मिलना

    यदि सपने में शनि देव आशीर्वाद देते हुए दिखाई दें तो यह समझ लें कि जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। बाधाएं दूर होंगी और सभी क्षेत्रों में सफलता हाथ लगेगी। यह सपना हर दृष्टि से श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

