Shani Sade Sati 2025: शनि के प्रकोप से इन राशियों के जीवन में आने वाले हैं बड़े बदलाव, जानें असर और उपाय

धर्म डेस्क: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है जो कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनकी साढ़े साती वह अवधि होती है जब शनि चंद्र राशि से पूर्व, वर्तमान और पश्चात तीन राशियों में गोचर करता है। यह समय लगभग साढ़े सात वर्ष तक चलता है और व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों का दौर लेकर आता है।

मार्च 2025 में शनि का मीन राशि में प्रवेश होने के बाद से अब अक्टूबर तक यह गोचर स्थिर हो चुका है। इस समय मेष, मीन और कुंभ राशि के जातक साढ़े साती के प्रभाव से गुजर रहे हैं। मेष राशि- अनुशासन का सबक मेष राशि पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। जातक उत्साही स्वभाव के होते हैं, पर अब निर्णय लेने में असमंजस, अनावश्यक खर्च और शारीरिक थकान जैसी स्थितियां सामने आ रही हैं। ज्योतिषी डॉ. रवि शर्मा कहते हैं, “यह समय मेष जातकों को अनुशासन और धैर्य सिखाता है।