Shardiya Navratri 2025: नवरात्र में मां दुर्गा के इन 9 मंदिरों के दर्शन से दूर होंगे सभी कष्ट

    Shardiya Navratri 2025 की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का विशेष महत्व है। काशी, वाराणसी, वृंदावन, कानपुर, विदिशा, छिंदवाड़ा जैसे स्थानों पर स्थित मां दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने से श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर होते हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 05:27:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 05:27:18 PM (IST)
    Shardiya Navratri 2025: मां दुर्गा के 9 मंदिरों के दर्शन

    HighLights

    1. Shardiya Navratri 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर से होगा।
    2. मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रसिद्ध मंदिर भारतभर में स्थित हैं।
    3. इन मंदिरों के दर्शन से कष्ट और बाधाओं का निवारण होता है।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र 2025 (Shardiya Navratri 2025) का पावन पर्व 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में मां दुर्गा के पावन मंदिरों के दर्शन करने से भक्तों के जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं। आइए जानते हैं मां दुर्गा के 9 प्रमुख मंदिरों के बारे में।

    शैलपुत्री मंदिर

    naidunia_image

    नवदुर्गा का पहला स्वरूप मां शैलपुत्री है। काशी में वरुणा नदी के पास स्थित मंदिर और कश्मीर के बारामूला का प्राचीन धाम भक्तों की आस्था का केंद्र है।

    ब्रह्मचारिणी मंदिर

    naidunia_image

    वाराणसी के कर्णघंटा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर में दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

    चंद्रघंटा मंदिर

    naidunia_image

    तमिलनाडु के कांचीपुरम और प्रयागराज-वाराणसी में स्थित चंद्रघंटा मंदिर नवरात्र में विशेष महत्व रखते हैं।

    कूष्मांडा मंदिर

    naidunia_image

    कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित मां कूष्मांडा का प्राचीन मंदिर अपनी दिव्यता और जलधारा के लिए प्रसिद्ध है।

    स्कंदमाता मंदिर

    naidunia_image

    वाराणसी के जगतपुरा, मध्यप्रदेश के विदिशा और तमिलनाडु के सेलम में स्कंदमाता के प्रसिद्ध धाम हैं।

    कात्यायनी मंदिर

    naidunia_image

    वृंदावन का कात्यायनी मंदिर मान्यता के अनुसार, राधा रानी द्वारा पूजा स्थल है।

    कालरात्रि मंदिर

    naidunia_image

    वाराणसी और बिहार के सोनपुर के मंदिरों में मां कालरात्रि की आराधना से शत्रु विनाश होता है।

    महागौरी मंदिर

    naidunia_image

    काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में अन्नपूर्णा देवी का विग्रह महागौरी स्वरूप माना जाता है।

    सिद्धिदात्री मंदिर

    naidunia_image

    मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और वाराणसी में स्थित सिद्धिदात्री मंदिर से भक्तों को सिद्धियां और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है।

