मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के तीसरे दिन लें मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद, पूजा विधि, मंत्र से लेकर जानें माता का प्रिय भोग

    शारदीय नवरात्रि 24 सितंबर को तृतीया तिथि पर मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां का रूप सौम्य और तेजवान है, जो साहस और शांति प्रदान करता है। विधिवत पूजा और प्रिय भोग अर्पित करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। विशेष मुहूर्त में पूजा का महत्व और बढ़ जाता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 08:18:32 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 08:18:32 AM (IST)
    Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के तीसरे दिन लें मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद, पूजा विधि, मंत्र से लेकर जानें माता का प्रिय भोग
    मां चंद्रघंटा का शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन पाएं आशीर्वाद।

    HighLights

    1. मां चंद्रघंटा राक्षसों का वध कर धर्म रक्षा करती हैं।
    2. सिंह पर सवार, दस भुजाओं में अस्त्र-शस्त्र धारण।
    3. सूर्योदय पूर्व स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें।

    धर्म डेस्क। Shardiya Navratri 3rd Day 2025 Maa Chandraghanta: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व इस बार 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है। बुधवार, 24 सितंबर को नवरात्रि का तीसरा दिन यानी तृतीया तिथि है। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है।

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां चंद्रघंटा राक्षसों का वध कर धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति का प्रतीक हैं। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विद्यमान है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है।

    मां का स्वरूप सौम्य और अत्यंत तेजवान है, जो न्याय, अनुशासन और सुख-शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। नवरात्रि के इस दिन विधि-विधान से पूजा कर मां के प्रिय भोग चढ़ाने से भक्तों को विशेष कृपा का लाभ मिलता है और जीवन में शांति व समृद्धि का संचार होता है।

    कैसा है माता चंद्रघंटा का स्वरूप

    मां चंद्रघंटा दस भुजाओं वाली हैं और हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा जैसे अस्त्र धारण करती हैं। उनका शरीर सोने के समान चमकदार है और वे सिंह पर सवार रहती हैं। मां का यह रूप भक्तों को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है।

    पूजा विधि

    सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। मां को गंगाजल से स्नान कराकर धूप, दीप, चंदन, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। खीर और दूध से बने भोग मां को चढ़ाएं और फिर मंत्रजाप व आरती करें।

    पूजन मुहूर्त

    • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:35 से 05:23 बजे तक

    • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:14 से 03:02 बजे तक

    • अमृत काल: सुबह 09:11 से 10:57 बजे तक

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.