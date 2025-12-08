धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अगर कोई काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसके पूरा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर हम कॉस्मिक टाइमलाइन के हिसाब से काम करते हैं तो एक शुभ मुहूर्त हमारी किस्मत के हिसाब से सबसे अच्छा नतीजा देता है। इसलिए कोई भी शुभ काम शुरू करते समय मुहूर्त का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस हफ़्ते अलग-अलग कामों के लिए शुभ मुहूर्त इस तरह हैं।

प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त: इस हफ़्ते गुरुवार, 11 दिसंबर (सुबह 07:04 बजे से 03:55 बजे, 12 दिसंबर) को शुभ प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है। गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त: इस हफ़्ते 7 दिसंबर, रविवार (सुबह 07:01 बजे से शाम 06:24 बजे तक) और 8 दिसंबर, सोमवार (शाम 04:03 बजे से सुबह 02:52 बजे, Dec 09) को गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त है।

अखुरथ संकष्टी (7 दिसंबर, रविवार): अखुरथ संकष्टी कृष्ण चतुर्थी को किया जाने वाला गणेश व्रत है। भक्त चांद निकलने तक व्रत रखते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और इस दिन की व्रत कथा सुनते हैं। ये सभी बातें इस व्रत को मुश्किलों को दूर करने, खुशहाली लाने और ज्ञान का आशीर्वाद देने का मौका बनाती हैं।

वैदिक ज्योतिष में, ग्रहों का गोचर खास तौर पर ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी में होने वाले बदलावों और तरक्की का अंदाज़ा लगाने का मुख्य तरीका होते हैं। ग्रह रोज़ घूमते हैं और इस दौरान कई नक्षत्रों और राशियों से गुज़रते हैं। इससे घटनाओं के होने के समय उनके नेचर और खासियतों को समझने में मदद मिलती है। इस हफ़्ते आने वाले ट्रांज़िट ये हैं:

कालाष्टमी (11 दिसंबर, गुरुवार): कालाष्टमी भगवान शिव के डरावने रूपों में से एक, भगवान भैरव की पूजा के लिए है। इस दिन, भक्त व्रत रखते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, और ताकत, हिम्मत और नेगेटिविटी से बचाने के लिए मंत्र दोहराते हैं। इस व्रत के ज़रिए निडरता और रुकावटों को दूर करने के मौके तय किए जाते हैं, जो शिव की ताकतवर और बचाने वाली एनर्जी के प्रति भरोसे, अनुशासन और भक्ति पर ज़ोर देते हैं।

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी (11 दिसंबर, गुरुवार): हर महीने कृष्ण अष्टमी को होने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के असली समय को मनाती है। भक्त इस व्रत के लिए व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, और आधी रात को पूजा करते हैं। इस व्रत को करने का मतलब है प्यार, समर्पण और भगवान की खुशी, जो कृष्ण की भक्ति के ज़रिए उनकी दिव्य लीलाओं को याद करके आध्यात्मिक पुण्य, सुरक्षा और खुशहाली देता है।

इस हफ़्ते राहु का अशुभ काल

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु एक अशुभ ग्रह है। ग्रहों के गोचर के दौरान, कोई भी शुभ काम करते समय राहु के असर वाले समय से बचना चाहिए। इस समय शुभ ग्रहों को खुश करने के लिए पूजा, हवन या यज्ञ करने से राहु अपने अशुभ स्वभाव के कारण रुकावट डालता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले राहु काल पर विचार करना ज़रूरी है। ऐसा करने से मनचाहे नतीजे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस हफ़्ते राहु काल का समय ये है।

दिसंबर 06: 09:36 AM से 10:54 AM

दिसंबर 07: 04:06 PM से 05:24 PM

दिसंबर 08: 08:20 AM से 09:37 AM

दिसंबर 09: 02:49 PM से 04:07 PM

दिसंबर 10: 12:14 PM से 01:32 PM

दिसंबर 11: 01:32 PM से 02:50 PM

दिसंबर 12: 10:57 AM से 12:15 PM

पंचांग एक कैलेंडर है जिसका इस्तेमाल वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की मौजूदा स्थिति के आधार पर रोज़ाना के कामों के लिए शुभ और अशुभ समय तय करने के लिए किया जाता है। इसमें पाँच तत्व होते हैं - वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग का सार सूर्य (हमारी आत्मा) और चंद्रमा (मन) के बीच रोज़ाना के आपसी संबंध हैं। पंचांग का इस्तेमाल वैदिक ज्योतिष की अलग-अलग ब्रांच में किया जाता है।