    Shubh Muhurat 2025: इस सप्‍ताह शादी, गृह प्रवेश, प्रापर्टी खरीदने के लिए नोट कर लीजिये ये शुभ मुहूर्त

    इस हफ़्ते का पंचांग एनर्जी, कम्युनिकेशन और भक्ति पर असर डालने वाले खास ग्रहों की चाल बताता है। बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, गहरी सोच, एनालिसिस और छिपी हुई सच्चाइयों पर फोकस को बढ़ाता है; साथ ही, मंगल का धनु राशि में गोचर, एनर्जी, हिम्मत और काम के ज़रिए आगे बढ़ने की इच्छा लाता है। शुक्र का ज्येष्ठा में गोचर, रिश्तों को मज़बूत करता है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 05:28:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 05:43:51 PM (IST)
    इस महीने के शुभ मुहूर्त।

    HighLights

    1. 6-12 दिसंबर के लिए पंचांग
    2. मंगल का धनु राशि में गोचर
    3. बुध का वृश्चिक राशि में गोचर

    धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, अगर कोई काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसके पूरा होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर हम कॉस्मिक टाइमलाइन के हिसाब से काम करते हैं तो एक शुभ मुहूर्त हमारी किस्मत के हिसाब से सबसे अच्छा नतीजा देता है। इसलिए कोई भी शुभ काम शुरू करते समय मुहूर्त का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस हफ़्ते अलग-अलग कामों के लिए शुभ मुहूर्त इस तरह हैं।

    विवाह मुहूर्त: इस हफ़्ते शनिवार, 6 दिसंबर (सुबह 07:00 बजे से 08:48 बजे तक) को शुभ विवाह मुहूर्त है।

    गृह प्रवेश मुहूर्त: इस हफ़्ते शनिवार, 6 दिसंबर (सुबह 07:00 बजे से 08:48 बजे तक) को शुभ गृह प्रवेश मुहूर्त है।

    प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त: इस हफ़्ते गुरुवार, 11 दिसंबर (सुबह 07:04 बजे से 03:55 बजे, 12 दिसंबर) को शुभ प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है। गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त: इस हफ़्ते 7 दिसंबर, रविवार (सुबह 07:01 बजे से शाम 06:24 बजे तक) और 8 दिसंबर, सोमवार (शाम 04:03 बजे से सुबह 02:52 बजे, Dec 09) को गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त है।


    naidunia_image

    इस हफ़्ते आने वाले ग्रहों का गोचर

    वैदिक ज्योतिष में, ग्रहों का गोचर खास तौर पर ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़िंदगी में होने वाले बदलावों और तरक्की का अंदाज़ा लगाने का मुख्य तरीका होते हैं। ग्रह रोज़ घूमते हैं और इस दौरान कई नक्षत्रों और राशियों से गुज़रते हैं। इससे घटनाओं के होने के समय उनके नेचर और खासियतों को समझने में मदद मिलती है। इस हफ़्ते आने वाले ट्रांज़िट ये हैं:

    • 6 दिसंबर (शनिवार) को बुध और बृहस्पति डीप ट्राइन में होंगे

    • 6 दिसंबर (शनिवार) को बुध स्कॉर्पियो में जाएगा

    • 7 दिसंबर (रविवार) को मंगल सैजिटेरियस में जाएगा

    • 7 दिसंबर (रविवार) को बुध और शनि डीप ट्राइन में होंगे

    • 8 दिसंबर (सोमवार) को सूर्य और चंद्रमा वैधृति में होंगे

    • 9 दिसंबर (मंगलवार) को मंगल और शनि डीप स्क्वेयर में होंगे

    • 9 दिसंबर (मंगलवार) को शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा

    • 10 दिसंबर (बुधवार) को बुध अनुराधा नक्षत्र में होगा

    naidunia_image

    इस हफ़्ते आने वाले त्योहार

    अखुरथ संकष्टी (7 दिसंबर, रविवार): अखुरथ संकष्टी कृष्ण चतुर्थी को किया जाने वाला गणेश व्रत है। भक्त चांद निकलने तक व्रत रखते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और इस दिन की व्रत कथा सुनते हैं। ये सभी बातें इस व्रत को मुश्किलों को दूर करने, खुशहाली लाने और ज्ञान का आशीर्वाद देने का मौका बनाती हैं।

    कालाष्टमी (11 दिसंबर, गुरुवार): कालाष्टमी भगवान शिव के डरावने रूपों में से एक, भगवान भैरव की पूजा के लिए है। इस दिन, भक्त व्रत रखते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, और ताकत, हिम्मत और नेगेटिविटी से बचाने के लिए मंत्र दोहराते हैं। इस व्रत के ज़रिए निडरता और रुकावटों को दूर करने के मौके तय किए जाते हैं, जो शिव की ताकतवर और बचाने वाली एनर्जी के प्रति भरोसे, अनुशासन और भक्ति पर ज़ोर देते हैं।

    मासिक कृष्ण जन्माष्टमी (11 दिसंबर, गुरुवार): हर महीने कृष्ण अष्टमी को होने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के असली समय को मनाती है। भक्त इस व्रत के लिए व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, और आधी रात को पूजा करते हैं। इस व्रत को करने का मतलब है प्यार, समर्पण और भगवान की खुशी, जो कृष्ण की भक्ति के ज़रिए उनकी दिव्य लीलाओं को याद करके आध्यात्मिक पुण्य, सुरक्षा और खुशहाली देता है।

    naidunia_image

    इस हफ़्ते राहु का अशुभ काल

    वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु एक अशुभ ग्रह है। ग्रहों के गोचर के दौरान, कोई भी शुभ काम करते समय राहु के असर वाले समय से बचना चाहिए। इस समय शुभ ग्रहों को खुश करने के लिए पूजा, हवन या यज्ञ करने से राहु अपने अशुभ स्वभाव के कारण रुकावट डालता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले राहु काल पर विचार करना ज़रूरी है। ऐसा करने से मनचाहे नतीजे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस हफ़्ते राहु काल का समय ये है।

    • दिसंबर 06: 09:36 AM से 10:54 AM

    • दिसंबर 07: 04:06 PM से 05:24 PM

    • दिसंबर 08: 08:20 AM से 09:37 AM

    • दिसंबर 09: 02:49 PM से 04:07 PM

    • दिसंबर 10: 12:14 PM से 01:32 PM

    • दिसंबर 11: 01:32 PM से 02:50 PM

    • दिसंबर 12: 10:57 AM से 12:15 PM

    पंचांग एक कैलेंडर है जिसका इस्तेमाल वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की मौजूदा स्थिति के आधार पर रोज़ाना के कामों के लिए शुभ और अशुभ समय तय करने के लिए किया जाता है। इसमें पाँच तत्व होते हैं - वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग का सार सूर्य (हमारी आत्मा) और चंद्रमा (मन) के बीच रोज़ाना के आपसी संबंध हैं। पंचांग का इस्तेमाल वैदिक ज्योतिष की अलग-अलग ब्रांच में किया जाता है।

    naidunia_image

