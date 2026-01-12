Shukra Gochar 2026: इन राशियों की बदलने वाली है किस्मत, सुख-समृद्धि और प्रेम में होगी बढ़ोतरी

धर्म डेस्क। शुक्रदेव को ज्योतिष में सुख, समृद्धि और प्रेम का कारक माना गया है। 13 जनवरी 2026 को शुक्र का मकर राशि में गोचर होने जा रहा है, जिसका व्यापक प्रभाव (Shukra Gochar 2026 Predictions) सभी राशियों पर पड़ेगा। इस गोचर से न केवल भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, बल्कि प्रेम संबंधों में भी गंभीरता और स्थायित्व आएगा।

यहां जानें सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों पर इस गोचर का विशेष प्रभाव...

1. सिंह राशि (Leo)

शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल सुधारने और सेवा भाव से आगे बढ़ने का है।

प्रभाव: सुख-सुविधाओं और यात्राओं पर खर्च बढ़ सकता है। बारहवें भाव पर दृष्टि होने से विलासिता की वस्तुओं की ओर झुकाव बढ़ेगा।

उपाय: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और कृतज्ञता का भाव अपनाएं।

2. कन्या राशि (Virgo)

शुक्र आपके पांचवें भाव में गोचर करेंगे, जो अत्यंत शुभ माना जा रहा है।

प्रभाव: शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रतिबद्धता बढ़ेगी। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होंगे।

उपाय: रचनात्मक कार्यों में समय बिताएं और शिक्षा के क्षेत्र में दान दें।

3. तुला राशि (Libra)

शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव को सक्रिय कर रहा है। यह गोचर आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा।

प्रभाव: वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। घर में सुख-शांति रहेगी। दशम भाव पर दृष्टि होने से करियर में तरक्की मिलेगी और अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे।

उपाय: शुक्रवार को घर के मंदिर में दीपक जलाएं और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी संवाद क्षमता और साहस में निखार आएगा।

प्रभाव: छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। मार्केटिंग और लेखन से जुड़े जातकों को विशेष लाभ होगा। नवम भाव पर दृष्टि होने से भाग्य का साथ मिलेगा और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

उपाय: बड़ों और गुरुओं का आशीर्वाद लें। व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।