पितृ मोक्ष अमावस्या 10 अक्टूबर पर विशेष: दोपहर में ही ब्राह्मण भोजन क्यों? सफ़ेद रंग ही क्यों?

धर्म डेस्‍क। पितृपक्ष और पितृ मोक्ष अमावस्या को लेकर सनातनियों की नई पीढ़ी के मन में, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, सफ़ेद फूल ही क्यों जैसी कई जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। जिनका सही उत्तर कुछ अभिभावक दे पाते हैं कुछ नहीं। नई पीढ़ी की जिज्ञासा को लेकर आचार्य पंडित मनीष शुक्ल जी से वार्ता की, उन्होंने संक्षिप्त व सार गर्भित उत्तर दिए।

पितृपक्ष के 15 दिन पितरों के होते हैं। इसका अंतिम दिन अमावस्या होता है। इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध होता है जिनकी मृत्युतिथि अज्ञात है या किसी कारण से पहले श्राद्ध नहीं कर पाये हैं। अगर आप 15 दिनों तक तर्पण नहीं कर सके हों, तो अमावस्या के दिन तर्पण कर लेने से पूरे पितृपक्ष का फल प्राप्त होता है। इस दिन पितृ धरती से विदा लेकर अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। इस दिन किया गया श्राद्ध, दान पितरों तक सीधा पहुंचता है।