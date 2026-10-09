धर्म डेस्क। 10 अक्टूबर, शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या है। यह पितृ पक्ष के आखिरी दिन होती है। हिंदू परंपरा में इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि यह पवित्र दिन जाने-पहचाने और अनजान पुरखों के सम्मान में पूजा-पाठ करने के लिए सबसे शुभ होता है।
तर्पण और दीये जलाकर, भक्त अपने पुरखों की आत्मा की शांति चाहते हैं और साथ ही अपने जीवन में खुशहाली और शांति का दिव्य आशीर्वाद भी पाते हैं।
शास्त्रों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस दिन खास जगहों पर दीये जलाने से न केवल पुरखे खुश होते हैं बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे परिवार में खुशहाली और खुशहाली बनी रहती है।
पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने के बाद, भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे किसी तालाब या झील में दक्षिण दिशा में चार मुंह वाला सरसों के तेल का दीया जलाएं और उसे पानी में छोड़ दें। मान्यता के अनुसार, यह रोशनी सूर्यास्त के बाद अपने लोक में लौटते समय पूर्वजों के रास्ते को रोशन करती है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है।
जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीया जलाकर पवित्र पितृ मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है।
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प्रसन्नता को आकर्षित करने के लिए, भक्त सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीया रखते हैं और विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं, जो ईश्वरीय कृपा और बढ़ी हुई संपत्ति का प्रतीक है।
शाम के समय मुख्य द्वार पर दीये जलाना, बाईं ओर घी का दीया और दाईं ओर तेल का दीया जलाना, पॉजिटिविटी को बुलाने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शुभ माना जाता है।
इसके अलावा, घर के उत्तर-पूर्व कोने में घी का दीया रखने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे घर में कभी न खत्म होने वाला खाना और खुशहाली बनी रहती है।