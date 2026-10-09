धर्म डेस्‍क। 10 अक्‍टूबर, शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या है। यह पितृ पक्ष के आखिरी दिन होती है। हिंदू परंपरा में इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि यह पवित्र दिन जाने-पहचाने और अनजान पुरखों के सम्मान में पूजा-पाठ करने के लिए सबसे शुभ होता है।

तर्पण और दीये जलाकर, भक्त अपने पुरखों की आत्मा की शांति चाहते हैं और साथ ही अपने जीवन में खुशहाली और शांति का दिव्य आशीर्वाद भी पाते हैं। शास्त्रों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस दिन खास जगहों पर दीये जलाने से न केवल पुरखे खुश होते हैं बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे परिवार में खुशहाली और खुशहाली बनी रहती है।