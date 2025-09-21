Surya Grahan 2025: आज कितने बजे शुरू होगा सूर्यग्रहण, जानें कब तक रहेगा असर और क्या करें- क्या न करें

धर्म डेस्क।Surya Grahan 2025 Date and Time: साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज, रविवार 21 सितंबर को लग रहा है। यह ग्रहण पितृपक्ष की समाप्ति और महालया के दिन पड़ने के कारण खास माना जा रहा है। ज्योतिषविदों का मानना है कि इसका प्रभाव दुनियाभर में महसूस किया जाएगा।

भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण रात 10:39 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की भोर 3:29 बजे तक चलेगा। यानी इसका कुल प्रभाव करीब 5 घंटे तक रहेगा। हालांकि, भारत में यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रभावी हो जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही नवरात्र की शुरुआत होगी और देवी मां दुर्गा की आराधना शुरू हो जाएगी।