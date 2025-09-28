Swapna Shastra: नवरात्र के दौरान क्या आपने भी देखा मां दुर्गा का सपना? जानिए क्या होते हैं माता से जुड़े सपनों के अर्थ

धर्म डेस्क: सनातन धर्म में सपनों को केवल कल्पना नहीं माना जाता, बल्कि यह भी माना जाता है कि वे भविष्य की झलक दिखाते हैं। स्वप्न शास्त्र (Shardiya Navratri Dreams) इसी विचारधारा पर आधारित है। इसमें अलग-अलग प्रकार के सपनों के अर्थ बताए गए हैं। विशेषकर शारदीय नवरात्र के दौरान मां दुर्गा से जुड़े सपनों को स्वप्न शास्त्र (Swapna Shastra) अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है।

शारदीय नवरात्र 2025 (Shardiya Navratri 2025) वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष शारदीय नवरात्र 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। यह नौ दिन मां दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की आराधना को समर्पित हैं। इस अवधि में मां दुर्गा से संबंधित कोई भी सपना आना भक्तों के लिए शुभ संदेश लेकर आता है।

सपने में मां दुर्गा की मूर्ति देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि शारदीय नवरात्र में किसी व्यक्ति को सपने में मां दुर्गा की मूर्ति दिखाई देती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि जीवन से दुख और संकट दूर होंगे। साथ ही मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। मां दुर्गा के मंदिर का सपना नवरात्र के पावन दिनों में अगर किसी को सपने में मां दुर्गा का मंदिर दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस सपने का अर्थ है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे।