थाईलैंड में भी है रामायण, लेकिन कहानी का नाम और अंदाज अलग; भारत से हजारों किमी दूर कैसे पहुंची रामकथा?

धर्म डेस्क। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक ऐसी रामकथा मौजूद है, जिसके पात्र भारतीय रामायण से मिलते हैं, लेकिन उसका नाम और प्रस्तुति अलग है। यहां भगवान राम की कहानी को ‘रामाकियन’ कहा जाता है। यह थाई साहित्य, पारंपरिक नृत्य, नाटकों और मंदिरों की चित्रकला का अहम हिस्सा है। सवाल है कि जिस रामकथा को भारत में महर्षि वाल्मीकि से जोड़ा जाता है, वह दक्षिण-पूर्व एशिया के इस देश तक कैसे पहुंची? और क्या थाईलैंड में सुनाई जाने वाली रामायण वही है, जिसे भारत में पढ़ा और सुना जाता है?

वाल्मीकि रामायण से थाईलैंड की रामाकियन तक भारतीय परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को रामायण का आदिकवि माना जाता है। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जन्म, वनवास, सीता हरण, रावण के साथ युद्ध और अयोध्या वापसी की कथा मिलती है। लेकिन समय के साथ रामकथा भारत की अलग-अलग भाषाओं और फिर दक्षिण-पूर्व एशिया की संस्कृतियों तक पहुंची।

थाईलैंड में रामकथा का लोकप्रिय रूप ‘रामाकियन’ कहलाता है। इसका नाम संस्कृत के ‘रामायण’ से जुड़ा है। यह कहानी भारत से थाईलैंड तक किसी एक लेखक या एक घटना के जरिए नहीं पहुंची। सदियों तक व्यापार, धार्मिक संपर्कों, साहित्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय महाकाव्यों की कथाएं दक्षिण-पूर्व एशिया में पहुंचीं और स्थानीय परंपराओं का हिस्सा बन गईं। थाईलैंड की रामायण में क्या अलग है? रामाकियन में राम, सीता, रावण और हनुमान जैसे परिचित पात्र मिलते हैं। हालांकि, कहानी की प्रस्तुति और कुछ प्रसंग भारतीय रामायण के अलग-अलग संस्करणों से भिन्न हैं। थाई परंपरा में रावण को ‘तोसाकन’ और राम को ‘फ्रा राम’ कहा जाता है। हनुमान का चरित्र भी थाई नृत्य-नाट्य परंपरा में खास अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है।