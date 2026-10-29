दीवाली पर श्री राम के स्वागत में जले थे हजारों दीप? लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं! लोकप्रिय मान्यता से यह कैसे अलग

धर्म डेस्क। दीवाली का नाम आते ही भगवान राम की अयोध्या वापसी और उनके स्वागत में घर-घर दीप जलाने की तस्वीर सामने आती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार, 14 साल का वनवास पूरा करने और रावण पर विजय पाने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तो नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। आज भी दीवाली पर दीप जलाने की परंपरा को इसी घटना से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या वाल्मीकि रामायण में भी राम की वापसी के समय पूरी अयोध्या को दीपों से सजाने का यही वर्णन मिलता है?
वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भगवान राम की लंका से अयोध्या की ओर वापसी, भरत से मिलन और राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है। इस दौरान अयोध्या में उत्साह और स्वागत की तैयारियों का जिक्र है। नगर को सजाया जाता है और लोग राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि, राम की वापसी वाले प्रसंग में दीवाली की तरह पूरी नगरी में दीप जलाने का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता।
यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारियों के दौरान सड़कों पर रोशनी के लिए दीपों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह प्रसंग राम के वनवास से लौटने का नहीं, बल्कि उनके प्रस्तावित राज्याभिषेक का है। इसलिए इन दोनों घटनाओं को एक ही मान लेना सही नहीं होगा।
समय के साथ भगवान राम की अयोध्या वापसी की कथा दीवाली की लोकप्रिय धार्मिक परंपरा से जुड़ गई। इस मान्यता में दीप जलाना राम के स्वागत, खुशी और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। यह कथा विशेष रूप से उत्तर भारत में दीवाली की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है।
गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में भी राम की वापसी और अयोध्या में उत्सव का वर्णन मिलता है। अलग-अलग रामकथा परंपराओं में स्वागत की तैयारियों और दीपों के उल्लेख को समझने के लिए संबंधित ग्रंथ और उनके प्रसंगों को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है। किसी एक पाठ में किसी खास विवरण का न मिलना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि बाद में विकसित हुई धार्मिक परंपरा का कोई महत्व नहीं है।
भारत के अलग-अलग क्षेत्रों और धार्मिक परंपराओं में दीवाली के दूसरे अर्थ भी हैं। कई परंपराओं में इस त्योहार को मां लक्ष्मी की पूजा, भगवान कृष्ण के नरकासुर वध और जैन धर्म में भगवान महावीर के निर्वाण से जोड़ा जाता है। इसलिए दीवाली की कोई एक कथा पूरे भारत की सभी परंपराओं को नहीं समेटती।
राम की अयोध्या वापसी और दीप जलाने की लोकप्रिय मान्यता दीवाली की सबसे पहचानी जाने वाली कथाओं में से एक है। वहीं, वाल्मीकि रामायण के मूल वर्णन और बाद की धार्मिक परंपराओं के बीच अंतर जानने से यह समझने में मदद मिलती है कि किसी त्योहार से जुड़ी मान्यताएं समय के साथ किस तरह सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बनती हैं।
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