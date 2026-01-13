Mangal Gochar 2026: 16 जनवरी से बदलेगी इन 4 राशियों की किस्मत, करियर में तरक्की और धन लाभ के प्रबल योग
Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 05:28:18 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 05:28:18 PM (IST)
Mangal Gochar 2026: 16 जनवरी से बदलेगी इन 4 राशियों की किस्मत।
HighLights
- मकर संक्रांति के बाद मंगल का बड़ा धमाका
- मेष से कर्क राशि तक खुलेगा सफलता का द्वार
- 16 जनवरी के गोचर से बचने के अचूक उपाय
धर्म डेस्क। मकर संक्रांति के ठीक बाद ग्रहों के सेनापति मंगल अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 जनवरी 2026 को मंगल का मकर राशि में प्रवेश न केवल ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह 'उच्च' का मंगल होने के कारण जातक के जीवन में अनुशासन, पराक्रम और सफलता के द्वार खोलने वाला साबित होगा।
मकर राशि में मंगल की ऊर्जा 'कंट्रोल्ड' होती है, जो जातकों को योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल करने की शक्ति प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर होगा...
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव (कर्म भाव) में होने जा रहा है। यह स्थिति आपके पेशेवर जीवन में जबरदस्त बदलाव लाएगी।
- प्रभाव: आपको कार्यक्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी मेहनत का फल पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है।
- सावधानी: आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा को पहचानें। घर और दफ्तर के बीच संतुलन बिठाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
- उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर 9वें भाव (भाग्य भाव) में होगा। यह समय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला है।
- प्रभाव: यदि आप उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सफलता निश्चित है। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा।
- सावधानी: यात्रा के दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें।
- उपाय: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन रहस्यमयी लाभ देने वाला होगा।
- प्रभाव: अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। शोध (Research) या गुप्त विधाओं से जुड़े लोगों के लिए यह सुनहरा समय है।
- सावधानी: अपनी वाणी पर संयम रखें, वरना बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं। रिस्की निवेश (Stock Market आदि) से फिलहाल दूर रहना ही बेहतर है।
- उपाय: शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें।
कर्क राशि (Cancer)
कर्क राशि के लिए मंगल का यह गोचर 7वें भाव (साझेदारी भाव) में होगा। इसका सीधा असर आपके दांपत्य जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप पर पड़ेगा।
- प्रभाव: करियर को लेकर आप बहुत उत्साही रहेंगे और आय के नए स्रोत खोजने में कामयाब होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- सावधानी: मंगल की यह स्थिति स्वभाव में उग्रता ला सकती है। वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए बहस से बचें।
- उपाय: प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
गोचर का सार
मकर राशि में मंगल का यह गोचर मुख्य रूप से हमें सिखाता है कि 'स्मार्ट वर्क' के साथ 'हार्ड वर्क' कैसे किया जाता है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल कमजोर है, वे इस दौरान क्रोध और जल्दबाजी से बचकर इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं।