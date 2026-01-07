मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कामयाबी चूमेगी आपके कदम... विदुर नीति के ये 3 मंत्र बदल देंगे आपकी जिंदगी जीने का तरीका

    Vidur Niti: महाभारत काल के महान विद्वान विदुर जी ने मानव कल्याण और उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 04:52:42 PM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 04:52:42 PM (IST)
    कामयाबी चूमेगी आपके कदम... विदुर नीति के ये 3 मंत्र बदल देंगे आपकी जिंदगी जीने का तरीका
    विदुर नीति के ये 3 मंत्र बदल देंगे आपकी जिंदगी जीने का तरीका

    धर्म डेस्क। चाणक्य नीति की तरह ही महात्मा विदुर के विचार और उनकी नीतियां (विदुर नीति) जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक मानी जाती हैं। महाभारत काल के महान विद्वान विदुर जी ने मानव कल्याण और उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

    मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी

    विदुर जी के अनुसार, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है और ईमानदारी व लगन से कड़ी मेहनत करता है, उसे ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा व्यक्ति चुनौतियों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करता है। इसके उलट, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जो व्यक्ति काम को कल पर टालता है, वह हाथ आए अवसरों को भी गंवा देता है।


    सिद्धांतों पर आधारित सफलता ही स्थायी

    विदुर नीति स्पष्ट करती है कि छल, झूठ और धोखे से प्राप्त की गई सफलता क्षणिक होती है। अनैतिक रास्तों से मिली तरक्की ना तो आत्म-संतुष्टि देती है और न ही समाज में सम्मान। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों और नैतिकता पर अडिग रहता है, उसकी प्रगति की गति भले ही धीमी हो, लेकिन वह स्थायी होती है। ऐसे व्यक्ति को समाज में आदर और यश की प्राप्ति होती है।

    व्यक्ति को होनी चाहिए धन की बचत और सही इस्तेमाल की समझ

    आर्थिक संपन्नता के लिए केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है। विदुर जी के अनुसार, व्यक्ति को धन की बचत और उसके सही उपयोग की गहरी समझ होनी चाहिए। जो अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे-समझे व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर देता है, उसे भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके उलट, जो व्यक्ति बचत और सही निवेश पर ध्यान देता है, उसे कठिन समय में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते।

    यह भी पढ़ें- Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर ऐसे करें शिव अभिषेक, जानें घर की सुख-शांति के अचूक उपाय

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.