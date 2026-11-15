धर्म डेस्‍क। ज्‍योतिष में रुचि रखने वालों के लिए काम की खबर है। बुध ग्रह ने अपनी चाल बदल ली है। वो अब वक्री से मार्गी हो गए हैं। 13 नवंबर, 2026 को बुध ने तुला राशि में सीधा गोचर किया। बुध का यह गोचर इंसानी जीवन में कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोफेशनल फैसलों और रिश्तों में खास क्लैरिटी लाएगा।

जो काम और प्लान पहले रुके हुए थे, वे अब आसानी से आगे बढ़ेंगे। इस बदलाव का बारह राशियों पर अलग-अलग असर देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ लोगों को करियर और धन में फायदा होगा, जबकि कुछ को सावधान रहना होगा।

बुध गोचर का सभी 12 राशियों पर असर

मेष

बुध के सातवें घर में होने से शादी और बिजनेस के रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी और कस्टमर्स से बातचीत आसान होगी। शर्तों को समझने के बाद ही वादे करें।

वृषभ

छठे घर में बुध नौकरी, कॉम्पिटिशन और कर्ज़ से जुड़े मामलों में सुधार लाएगा। बचे हुए काम पूरे होंगे और स्टूडेंट्स का कॉन्संट्रेशन बढ़ेगा। बहस से दूर रहें और डेली रूटीन पर ध्यान दें।

मिथुन

पांचवें घर में गोचर स्टूडेंट्स और कलाकारों के लिए अच्छा है। नए प्रोजेक्ट्स से क्लैरिटी और आइडिया पेश करने के मौके मिलेंगे। जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने से बचें।

कर्क

चौथे घर में बुध घर, परिवार और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में क्लैरिटी लाएगा। प्रॉपर्टी की बातचीत आगे बढ़ेगी। काम और फैमिली लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है।

सिंह

तीसरे घर में गोचर से कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और फैसले लेने की पावर बेहतर होगी। प्रोफेशनल मौके और छोटी दूरी की यात्रा से फायदा होगा। नामुमकिन वादे करने से बचें।

कन्या

दूसरे घर में बुध फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स में क्लैरिटी लाएगा। रुकी हुई फाइनेंशियल बातचीत आगे बढ़ेगी। फैमिली बातचीत में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें और प्रैक्टिकल रहें।

तुला

पहले घर में बुध विचारों की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इंटरव्यू और कॉन्ट्रैक्ट के लिए समय अच्छा है। ज़्यादा सोचने या फ़ैसले बदलने से बचें।

वृश्चिक

बारहवें घर में गोचर से विदेशी रिश्तों और खर्चों पर ध्यान जाएगा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। गैर-ज़रूरी खर्चों पर नज़र रखें और कॉन्फिडेंशियल जानकारी शेयर न करें।

धनु

ग्यारहवें घर में बुध इनकम, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्यों को बढ़ाएगा। रुके हुए पेमेंट मिलेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट करते समय सिर्फ़ ज़ुबानी वादों पर भरोसा न करें।

मकर

दसवें घर में गोचर से करियर और प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियों में क्लैरिटी आएगी। सीनियर्स के साथ बातचीत अच्छी रहेगी और नौकरी ढूंढने वालों को फ़ायदा होगा।

कुंभ

नौवें घर में बुध हायर एजुकेशन, लंबी यात्राओं और गाइडेंस में मदद करेगा। स्टूडेंट्स अपने लक्ष्यों पर फ़ोकस कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रिव्यू करें।

मीन

आठवें घर में गोचर से लोन, इंश्योरेंस और टैक्स से जुड़े मामलों पर ध्यान जाएगा। मुश्किल पेपरवर्क आसानी से समझ में आ जाएगा। फ़ाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें और सब्र रखें।

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