Aaj Ka Rashifal 1 November 2025: जानें 12 राशियों का हाल, किसका दिन रहेगा शुभ और किसे रखनी होगी सावधानी

धर्म डेस्क। आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, सफलता, सौभाग्य या कोई नई चुनौती? जानिए 1 नवंबर 2025, शनिवार का राशिफल। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से तय होगा कि आज किन राशियों पर किस्मत मेहरबान रहेगी और किन्हें संभलकर कदम बढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल।

मेष - आप आज नया काम शुरू करते हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेना न भूलें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें, अन्यथा दुर्घटना के योग बन सकते हैं। परिवारिक मतभेदों से दूर रहें, और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता में रह सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मिलना भी मददगार हो सकता है।

वृषभ - आज आप किसी वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात कर सकते हैं जरूरी काम के सिलसिले में। इस अवसर से वह काम जो आप काफी समय से शुरू करना चाहते थे, उसकी पहली पहल अब संभव बनेगी। साथ ही व्यापार के क्षेत्र में नए पार्टनर बनने के संकेत भी दिख रहे हैं। इन समयों में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप अपनी ऊर्जा और एकाग्रता बनाए रख सकें। मिथुन - आज आपका दिन धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत होगा, मन अध्यात्म की ओर मुरझेगा नहीं बल्कि और ऊंचा उठेगा। आज आपको अपने व्यापार से जुड़ने वाले एक अच्छे साथी से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे कार्यस्थल में नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा, और समर्पण के साथ किए काम सफल होंगे।

कर्क - यह दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आज किसी कारण से अटका हुआ काम पूरे होंगे और आपका दिन सफल रहेगा। उनसे मिलने का अवसर मिलेगा जिनसे आप खास जुड़ाव महसूस करते हैं, और आपका मन भी खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी बढ़ेगी। घर में मान-सम्मान में वृद्धि होगी, और जीवनसाथी के साथ रिश्ते भी और भी मधुर बनेंगे। सिंह - आज का दिन संभालकर चलने और सूझबूझ के साथ कदम बढ़ाने का है. बड़े किसी भी सफर या यात्रा के लिए जल्दबाजी न करें. वाहन चलाते समय खास सतर्क रहें ताकि आप और अन्य लोग सुरक्षित रहें. अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें. व्यवसाय या व्यापार में आज कोई नया कदम उठाने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे समय में धैर्य रखना और ठोस योजना बनाकर कार्य करना अधिक लाभकारी रहेगा. कन्या - आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। वजनदार तनाव और असुविधाएँ संभव है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। इस समय खान पान पर संयम बनाए रखना जरूरी है। मन भी थोड़ा अशांत रहने की संभावना है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें और गहरी सांस लेकर स्थिति को संतुलित करने का प्रयास करें तुला - आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आज आप कुछ नया खरीदने की सोच सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अच्छी खबर मिल सकती है और आपके स्वास्थ्य में सुधार संभव है। परिवार और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में नई साझेदारी बनने से कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का अवसर मिल सकता है। घर परिवार में मंगलकार्य जैसे मांगलिक आयोजनों की भी संभावना है