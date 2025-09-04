Aaj Ka Rashifal 04 September 2025: इन जातकों के करियर को लगेंगे पंख, नए काम की होगी शुरुआत; पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। सितारों की चाल और ग्रहों का प्रभाव हर राशि के जीवन में कुछ नया लेकर आता है। आज का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा, नए अवसर और खुशियों से भरा रहेगा, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

आइए जानते हैं पं. हर्षित शर्मा से कि 04 सितंबर 2025 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मेष - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य बना रहेगा। आप किसी लंबी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन वाहन आदि के उपयोग में सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति के मामले में मित्रों से सहयोग मिल सकता है, जिससे व्यापारिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। परिवार में किसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा। वृषभ - आज का दिन व्यस्तताओं से भरा रहेगा, पर मन भीतर से अशांत होकर दबाव महसूस करेगा। शारीरिक स्वास्थ्य में हल्का-सा गिरावट आने की आशंका है, जिससे दिनभर थकान और चिड़चिड़ाहट बनी रह सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र में किसी बड़ी डील या अवसर हाथ से फिसल सकता है, इसलिए लापरवाही से बचना जरूरी होगा। घर के माहौल में भी किसी रिश्तेदार के प्रति दुखद समाचार मिल सकता है, जिससे भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है।

मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा, कोई रुका हुआ पुराना कर आज पूरा होगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, पर गति बनी रहेगी। व्यवसाय/व्यवसायिक क्षेत्र में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बनेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कर्क - आज का दिन आपके लिए विशेष शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आप किसी भी कार्य में जुटे हैं, तो आज आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में साझा प्रयासों से बड़ा परिणाम मिल सकता है।

साझेदारी आपके लिए लाभदायक रहेगी और नए अवसर खुलेंगे। आय के नए स्रोत बनने की भी संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में एक नया मेहमान आने की खुशी भी संभव है, जिससे वातावरण में उत्साह का माहौल बनेगा। सिंह - आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। आप अनावश्यक बहसों में उलझ सकते हैं और कुछ गलत आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं और कमजोरी अनुभव हो सकती है। किसी खास के लिए मन में चिंता बनी रह सकती है। व्यापार या कारोबार में बड़े बदलाव करने से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा कन्या - आज आप किसी अपने के व्यवहार के कारण परेशान हो सकते हैं, किसी रिश्ते में बड़ा टकराव भी हो सकता है। साथ ही कभी-कभी स्वास्थ्य में गिरावट का अनुभव हो सकता है, पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार नहीं दिखेगा। व्यवसाय और कारोबार से जुड़े मामलों में अपने पार्टनर से धोखे की स्थिति संभव है, जिससे परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं। वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतें और वाणी पर संयम बनाए रखें, जिससे स्थिति और बिगड़े न।

तुला - आज आपका मन सुखमय और प्रसन्न रहेगा। किसी खास व्यक्ति से मिलना होगा, जिससे आपके दिन की खुशियां दोगुनी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद दिन है; अच्छी सेहत बने रहने की संभावना बनी रहेगी। यदि आप धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो वह संभव हो सकती है और इसमें आपको शांति और आंतरिक संतोष की अनुभूति होगी। परिवार के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ के संकेत दिख रहे हैं वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे और प्रयासों से सफलता मिलेगी. व्यापार-व्यवसाय में लाभ का दिन है और परिवारजन, खासकर माता-पिता की सेहत में भी सुधार संभव है. अगर आप चाहें तो आज नया वाहन या मकान खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. वाद-विवाद से दूर रहने की कोशिश करिए; संयम और समझदारी से सभी मुद्दों का समाधान होगा.