Aaj Ka Rashifal September 20, 2025: जानें किस राशि पर बरसेगी किस्मत और किसे करना होगा सावधान!

धर्म डेस्क। सितारों की चाल हर राशि के जीवन में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आती है। कुछ राशियों पर भाग्य की कृपा रहेगी, तो कुछ को सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। आइए जानते हैं 12 राशियों का आज का राशिफल और क्या खास संकेत आपका दिन बदल सकते हैं।

मेष - आज का दिन आपके लिए नई खुशखबरी लेकर आ रहा है। परिवार में मांगलिक अवसरों के संकेत दिखेंगे और आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। एक लम्बी यात्रा का भी अवसर बन सकता है जिसे आप परिवार के साथ प्लान कर सकते हैं। साथ ही परिवार में किसी नए मेहमान के आने की भी उम्मीद बन रही है।

वृषभ - आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। आज मिलने वाले लाभ के अवसर बनेंगे और साझेदारी या व्यवसाय में गति देखने को मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति के रास्ते खुलने की संभावना है। भूमि-सम्बन्धी कार्यों में भी लाभ की स्थिति बन सकती है, जबकि चल रहे वाद-विवादों का समाधान निकलने की उम्मीद है मिथुन - यह दिन आपके लिए कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियाँ घर वालों को भी प्रभावित कर सकती हैं। आज किसी के साथ भी व्यक्तिगत बातें साझा करने से बचें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने पुराने किसी मित्र से मिलते हैं, तो मन प्रसन्न हो उठेगा और आप खुशी से खिल उठेंगे।

कर्क - आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपनी पत्नी, बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। संभव है कि आज बाहर घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनता दिखे, लेकिन मौसम के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की सेहत प्रभावित हो सकती है, सिंह - आज आपके सामने वाद-विवाद या संघर्ष की स्थिति आ सकती है, जिससे मानसिक रूप से आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे। हो सकता है कि किसी नए कार्य के लिए आपको दूसरों की सहायता लेने की जरूरत पड़े। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े और माता-पिता आदि का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने जैसा संकेत मिले। साथ ही, निरर्थक चिंताओं में फँसे रहने जैसी स्थितियाँ भी बनी रह सकती हैं कन्या - आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य, सफलता और आर्थिक लाभ के लिहाज से शुभ-समृद्ध रहने की आशा लेकर आता है. अगर आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, तो आज उनसे निजात मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है, जिससे आपका मन और शरीर दोनों हल्का महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनते दिख रहे हैं; आपके प्रयासों की वजह से परिस्थितियाँ आपके पक्ष में बदलेगीं और लाभ संभव होंगे तुला - आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। विभिन्न योग आपके पक्ष में बन रहे हैं, जिससे लाभ के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अवसर बन सकते हैं और आप इनमें सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप नए कदम उठाने का विचार कर रहे हैं, तो यह दिन आपके लिए उपयुक्त समयमा रहेगा, नया कार्य शुरू करने का संयोग बन सकता है। भूमि संबंधित निवेश के लिए भी आज का दिन शुभ है

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना भी हो सकता है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें, क्योंकि कुछ लोग आपके कार्य को बाधित कर सकते हैं। इस दिन आप किसी खास व्यक्ति से सहयोग मांग सकते हैं, जो आपके रुके हुए कार्य को पूरा कराने में मददगार साबित होगा। अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें और किसी विवाद से दूर ही रहें। धनु - आज परिवारिक वातावरण में कुछ चुनौतियाँ उभर सकती हैं, जिससे मन हल्का-फुल्का नहीं रहेगा. घर में जीवनसाथी से मतभेद बढ़ने की आशंका है. ऐसे में आज किसी नए काम का निर्णय लेने से बचें, वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है. वाणी पर संयम बनाए रखें मकर - आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है, पर स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें उभर सकती हैं। परिवार में सुलह-सफाई के बजाय कुछ मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। खासकर आज आपके जीवनसाथी के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। पुराने समय में किसी व्यक्ति को दिए गए धन के कारण भी आपसी मतभेद बढ़ने की संभावना है। भूमि-संबंधी मामलों में सावधानी रखें