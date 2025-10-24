मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 24 October 2025: सिंह को मिलेगा बड़ा अवसर, वृषभ को आर्थिक लाभ, मीन रहें सतर्क

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 06:46:05 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:12:45 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 24 October 2025

    HighLights

    1. सिंह राशि वालों को नया अवसर और संपत्ति खरीदने के योग।
    2. वृषभ राशि के जातकों को रुका धन और पैतृक लाभ मिलने की संभावना।
    3. मेष, मिथुन और मीन राशि के लिए सतर्कता आवश्यक।

    धर्म डेस्क। 24 अक्टूबर 2025 का दिन ज्यादातर राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। सिंह और वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक व पेशेवर क्षेत्र में लाभ के योग हैं, जबकि मिथुन, धनु और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य और विवादों से सावधान रहना चाहिए। जीवनसाथी और परिवार को समय देना लाभदायक रहेगा।

    मेष - आज का दिन कुछ उलझनों से भरा रह सकता है। किसी कार्य को लेकर मन में चिंता रहेगी। व्यापार व्यवसाय में हानि होने के योग हैं इसलिए अपने पार्टनर से सतर्क रहें। वाणी पर संयम रखें। परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है।


    वृषभ - आज नया कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। नई पार्टनरशिप से लाभ संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ मिलने के योग हैं।

    मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है। परिवार में किसी नज़दीकी के व्यवहार से मन उदास रह सकता है। व्यापार में जल्दबाजी से निर्णय न लें अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएँ।

    कर्क - आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा। व्यापार में पुरानी योजना को क्रियान्वित करने से भविष्य में लाभ हो सकता है। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से लाभ मिलेगा। जीवनसाथी की इच्छाओं की पूर्ति पर खर्च संभव है साथ ही उनका भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।

    सिंह - आज पुराने कार्यों की चिंता से राहत मिल सकती है। व्यापार और नौकरी में बड़ा अवसर मिल सकता है। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। नया वाहन या भूमि खरीदने की संभावना है।

    कन्या - आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, सतर्क रहे। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें अन्यथा दुर्धटना हो सकती है।

    तुला - आज प्रशासनिक या कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं। पारिवारिक विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। व्यापार में हानि के योग हैं, सावधानी से निर्णय लें।

    वृश्चिक - आज का दिन व्यस्तता और भागदौड़ भरा रहेगा। किसी खास मित्रों से सावधान रहें, धोखा मिल सकता है। लंबित कार्य पूरे होंगे। व्यापार में बड़ा लेन-देन आज न करें। यात्रा में सतर्क रहें।

    धनु - आज वाहन सावधानी से चलाएँ, दुर्घटना की संभावना है। स्वास्थ्य में अत्यधिक गिरावट संभव है। व्यापार व्यवसाय में धन उधार देने से बचें। पारिवारिक विवाद आपको परेशान कर सकते हैं।

    मकर - आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। कार्य विशेष के लिए यात्रा संभव है, जो लाभदायक सिद्ध होगी।

    कुंभ - आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई गुरु या मार्गदर्शक मिल सकता है। अच्छे विचारों को अमल में ला सकते है। खान-पान में संयम रखें, विवादों से दूर रहें।

    मीन - आज कार्यस्थल पर सहयोगियों के व्यवहार से मन खिन्न रह सकता है। किसी षड्यंत्र का शिकार होने की आशंका है। आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है, जीवनसाथी से मनमुटाव संभव है। पेट दर्द की शिकायत रह सकती है।

