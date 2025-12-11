मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 11 December 2025: मेष, सिंह व मीन पर होगी धन वर्षा, शानदार रहेगा दिन; पढ़ें आज का राशिफल

    11 दिसंबर का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लाएगा। मेष, सिंह और मीन को सफलता मिलेगी, जबकि मिथुन, मकर और कुंभ को सावधान रहने की सलाह है। आर्थिक लाभ, यात्राओं, स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 07:00:49 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 07:00:49 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष-सिंह-मीन को आर्थिक लाभ और शुभ समाचार मिलेंगे।
    2. मिथुन-मकर-कुंभ को विवाद और तनाव से बचना होगा।
    3. वृश्चिक को कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है।

    धर्म डेस्क। 11 दिसंबर 2025 का राशिफल बारहों राशियों के जीवन में नए संकेत लेकर आया है। कहीं शुभ समाचार और आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं, तो कहीं स्वास्थ्य व संबंधों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। मेष, सिंह और मीन राशि के जातकों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा, जबकि वृश्चिक व तुला को राहत और नई प्रगति के अवसर मिल सकते हैं।

    मिथुन, मकर और कुंभ राशि वालों को आज सावधानी, संयम और धैर्य की विशेष आवश्यकता है। ग्रहों की चाल बताती है कि आज कई लोगों को यात्राओं, निवेश और पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं।

    मेष

    आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा संभव है। परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा और आपसी मतभेद भी दूर होंगे।

    वृषभ

    स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। मौसमी बीमारियों का असर हो सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधी अड़चनें डालेंगे। जीवनसाथी से किसी बात पर विवाद हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें।

    मिथुन

    दिन अत्यधिक व्यस्त और भागदौड़ भरा रहेगा। थकान महसूस हो सकती है। व्यापार में परिवर्तन करने का समय उपयुक्त नहीं। पार्टनर से धोखे का योग, इसलिए सतर्क रहें। परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है।

    कर्क

    किसी बड़े कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा और सम्मान मिल सकता है। दिन शुभ रहेगा। वाणी में संयम जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता रहेगी। जीवनसाथी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है।

    सिंह

    आज आप खुशमिजाज रहेंगे। कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। नया कार्य शुरू करने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक समस्याएँ दूर होंगी और जीवनसाथी से मतभेद खत्म होंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

    कन्या

    सावधानी से कदम बढ़ाएं। नया काम शुरू करने से पहले पूरी जानकारी लें। किसी की मीठी बातों में न आएं। नुकसान हो सकता है। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, पर जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है।

    तुला

    नया वाहन खरीदने का विचार सफल हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बनेगा। किसी को बड़ी राशि उधार देना हानिकारक रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ बाहर घूमने जाने की संभावना है।


    वृश्चिक

    आज बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय संभव है। सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में बड़ी पार्टनरशिप मिल सकती है। पत्नी-बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी।

    धनु

    यात्रा योग बन रहे हैं, सामान का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ संभव है। पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार मिल सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

    मकर

    दिन उलझनों से भरा रहेगा। परिवारिक विवाद में फँस सकते हैं। व्यापार में आर्थिक गिरावट संभव है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। जीवनसाथी और बच्चों को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

    कुंभ

    पुराने विवाद में उलझ सकते हैं और कानूनी परेशानी हो सकती है। व्यापार में विरोधी कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश न करें। पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं।

    मीन

    व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नई पार्टनरशिप से आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। जीवनसाथी व बच्चों के साथ यात्रा का योग बन रहा है।

