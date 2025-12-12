मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Love Rashifal 12 December 2025: कर्क, वृश्चिक और कुंभ का बढ़ेगा रोमांस, दिन रहेगा खुशनुमा; पढ़ें आज का लव राशिफल

    आज का लव राशिफल बताता है कि कई राशियों के रिश्तों में रोमांस और निकटता बढ़ेगी, जबकि कुछ को गलतफहमियों और नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। संवाद और धैर्य रिश्तों को संभालने की कुंजी रहेंगे। कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मीन के लिए दिन शुभ, जबकि मेष, मिथुन, सिंह को सावधानी जरूरी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 07:19:09 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 08:21:29 AM (IST)
    Aaj Ka Love Rashifal 12 December 2025: कर्क, वृश्चिक और कुंभ का बढ़ेगा रोमांस, दिन रहेगा खुशनुमा; पढ़ें आज का लव राशिफल
    आज का लव राशिफल सभी जातकों के लिए रहेगा मिलाजुला। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कई राशियों में आज प्रेम और रोमांस बढ़ेगा।
    2. कुछ राशियों में गलतफहमी और नाराजगी की स्थिति बनेगी।
    3. आज रिश्तों में भरोसा बढ़ाने का बेहतर अवसर मिलेगा।

    धर्म डेस्क। 12 दिसंबर 2025 का लव राशिफल रिश्तों में उतार-चढ़ाव, भावनात्मक गहराई और रोमांटिक पलों का संकेत देता है। आज कुछ राशि वालों को अपने साथी से नाराज़गी, उपेक्षा या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि कई राशियों के लिए दिन प्रेम से भरा और खुशनुमा रहेगा।

    संवाद, भरोसा और धैर्य आज सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। जहां कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन जैसे जातकों के लिए रोमांस और सकारात्मकता बढ़ेगी, वहीं मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशि को अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है। सही शब्द और सही समय रिश्तों को गहराई देंगे।


    मेष - आज आपका पार्टनर किसी छोटी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है। मतभेद बढ़ने से पहले ही संवाद बनाकर स्थिति संभाल लें। पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन्हें महत्व दें।

    वृषभ - आज आपका लाइफ पार्टनर आपके व्यवहार से बेहद खुश रहेगा। साथ में बाहर घूमने या कहीं जाने का योग है। आपसी प्यार और सहयोग बढ़ेगा।

    मिथुन - आज आप अपने साथी को लेकर मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा सकता है, जिससे रिश्ते में खटास आ सकती है। धैर्य रखें और सही समय देखकर संवाद करें।

    कर्क - आज आपका पार्टनर आपको भरपूर प्रेम देगा। मौसम और माहौल दोनों रोमांटिक रहेंगे। आपका साथी अपने मन की कोई महत्वपूर्ण बात आपसे साझा कर सकता है।

    सिंह - आज आपको अपने लव पार्टनर के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है जो आपको परेशान करे। संभव है कि वह आपको किसी बात में अनदेखा कर रहा हो। संबंध बचाने के लिए खुलकर बातचीत जरूरी है।

    कन्या - आपका लव पार्टनर आपसे बड़ी उम्मीद रख रहा है। उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न होने से वह नाराज हो सकता है। आज उन्हें समय दें और उनके मन की बात समझने की कोशिश करें।

    तुला - आज आपका पार्टनर किसी गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति की बातों के कारण आपसे नाराज हो सकता है। आपसी बातचीत और समय देने से स्थिति सुधरेगी।

    वृश्चिक - आपका पार्टनर आज बाहर जाने की जिद कर सकता है। प्रेम के लिए अच्छा समय है और संभव है कि वह आपको कोई खुशखबरी दे। रिश्ता मजबूत होगा।

    धनु - आज आपका पार्टनर आपके प्रति कुछ नकारात्मक भाव रख सकता है और व्यवहार थोड़ा कठोर हो सकता है। भावनात्मक दूरी को कम करने के लिए समय दें और बात करें।

    मकर - आज आपका पार्टनर दिल की बातें खुलकर आपके साथ शेयर करेगा। परिवार की ओर से संबंध में विरोध हो सकता है, लेकिन आपका साथी पूरी तरह आपके साथ खड़ा रहेगा।

    कुंभ - आज आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का योग है। फैमिली प्लानिंग पर चर्चा करने के लिए आज का दिन अनुकूल है।

    मीन - आज आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा। जिस बात को आप लंबे समय से बताना चाह रहे थे, आज उसके लिए सही समय है। आपका साथी आपकी बातों से सहमत रहेगा और दिन रोमांच से भरा रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.