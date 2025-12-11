मेरी खबरें
    Aaj Ka Love Rashifal 11 December 2024: ये जातक गलतफहमियों से बचें, वरना घर में होगी कलह; पढ़ें आज का लव राशिफल

    आज कई राशियों के लिए प्रेम जीवन मधुर रहेगा, जबकि कुछ को विवाद और तनाव झेलना पड़ सकता है। मेष, सिंह, मकर और वृश्चिक को रोमांस और खुशियों का अवसर मिलेगा। वृषभ, मिथुन, धनु और कुंभ को पार्टनर की नाराज़गी और गलतफहमियों से बचना होगा। समझदारी से रिश्तों को संभालें।

    11 December 2025
    1. मेष-सिंह-मकर के लिए प्यार भरा रोमांटिक दिन रहेगा।
    2. वृषभ-मिथुन-धनु को विवाद और गलतफहमी से बचना चाहिए।
    3. वृश्चिक को मन की बात साझा करने का अच्छा मौका।

    धर्म डेस्क। 11 दिसंबर 2025 का लव राशिफल रिश्तों में भावनाओं, समझदारी और रोमांस के नए संकेत दे रहा है। आज कई राशियों के लिए प्यार से भरा समय रहेगा, जबकि कुछ को मतभेद, दूरी और गलतफहमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

    मेष, सिंह, वृश्चिक और मकर के लिए दिन रोमांटिक और सकारात्मक है। वहीं वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और कुंभ को रिश्तों में संयम रखने की आवश्यकता है। किसी को पार्टनर की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी तो किसी के रिश्ते में अनबन बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आएगा।


    मेष - आज आप अपने लव पार्टनर को कोई गिफ्ट देकर खुश कर सकते हैं। साथी के साथ बाहर घूमने की संभावना है। दिन रोमांटिक रहेगा और आप दोनों एक-दूसरे के साथ समय का आनंद लेंगे।

    वृषभ - आप और आपके साथी के बीच मतभेद बने रह सकते हैं। छोटी बातों पर बहस हो सकती है। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकलता है, शांत होकर बातें करें।

    मिथुन - आज पार्टनर की कोई पर्सनल बात जानकर आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आंख मूंदकर विश्वास न करें। स्थिति को समझदारी से संभालें, जल्दबाज़ी में निर्णय न लें।

    कर्क - कुछ बातों को लेकर पार्टनर से वाद-विवाद हो सकता है। साथी की कोई मजबूरी भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप पहले उनकी बात समझें और फिर विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाएं।

    सिंह - आज का दिन रोमांटिक रहेगा। आप दोनों साथ समय बिताएंगे, मूवी, घूमना-फिरना या छोटी आउटिंग संभव है। दिन भर का समय बहुत अच्छा रहेगा।

    कन्या - आपका पार्टनर आज अपने मन की बात बताएगा। वह कई दिनों से किसी परेशानी में है। उन्हें समय दें, उनकी बातों को समझें और उनका साथ दें।

    तुला - आपका पार्टनर आज नाराज़ रह सकता है, क्योंकि आप उनके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। उन्हें मनाने का प्रयास करें, कोई छोटा-सा गिफ्ट उन्हें खुश कर सकता है।

    वृश्चिक - आज आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यदि आप अपने मन की बात साथी से साझा करना चाहते हैं, तो आज का दिन उपयुक्त है, वे आपकी भावनाओं को समझेंगे।

    धनु - पार्टनर के व्यवहार से आप आहत महसूस कर सकते हैं। तनाव हो सकता है और दूरियां बढ़ सकती हैं। बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला न लें, शांत होकर बात करें।

    मकर - आज आपकी लव लाइफ में सुखद समाचार मिलेगा। पार्टनर आपको कोई अच्छी खबर दे सकता है। दिन प्रेम और खुशी से भरा रहेगा।

    कुंभ - आज पार्टनर स्वास्थ्य के कारण परेशान हो सकता है, जिससे आपका मन भी उदास रहेगा। परिवार और साथी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आप दोनों मिलकर स्थिति सुधारने की कोशिश करें।

    मीन - पार्टनर आज आपसे खर्च करवा सकता है। साथ में शॉपिंग या घूमने फिरने जाएंगे। दिन मज़ेदार रहेगा, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

