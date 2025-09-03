Total Lunar Eclipse 2025: गर्भवती महिलाएं सूतक काल में रखें ये सावधानियां, शिशु पर नहीं पड़ेगा बुरा असर

धर्म डेस्क: भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse Date) लगने जा रहा है। यह भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक महत्व और सूतक काल मान्य होगा। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय संवेदनशील माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, Chandra Grahan के दौरान की गई गलतियां गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आइए जानते हैं सूतक काल (Sutak Kal) में गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए।

7 सितंबर 2025 को रात 9 बजकर 58 मिनट पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और यह 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट तक रहेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में दिखाई देगा। इस कारण सूतक काल का पालन आवश्यक माना जाएगा।