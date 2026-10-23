33 वर्षों से निभ रही जवारा जुलूस की परंपरा, मां काली के स्वरूप बने आकर्षण

जबलपुर। रांझी के दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर से नवरात्रि पर निकलने वाला जवारा जुलूस 33 वर्षों से आस्था और परंपरा की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। इस वर्ष भी धार्मिक उल्लास के बीच निकले जुलूस में मां काली के स्वरूप में सजे श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र रहे।

सिर पर जवारे के कलश धारण किए महिलाओं की टोलियां और विद्युत रोशनी से जगमगाती सजीली छतरियों ने आयोजन को विशिष्ट छटा प्रदान की। जुलूस में महिलाएं सिर पर जवारे से सजे कलश धारण कर चल रही थीं। हरी-हरी जवारे की पौध, लाल चुनरियों और पारंपरिक धार्मिक प्रतीकों से सजे कलश नवरात्रि की आस्था का प्रतीक बने। पारंपरिक परिधानों में शामिल महिलाओं की टोली ने आयोजन की धार्मिक गरिमा बढ़ाई।