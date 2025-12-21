अनोखा मंदिर... यहां पूजा से पहले पुरुष करते हैं सोलह श्रृंगार, फिर देवी से मांगते हैं मनचाही मुराद

धर्म डेस्क। केरल में एक ऐसा मंदिर है, जहां पूजा से पहले पुरुष श्रद्धालुओं को महिलाओं की तरह सोलह श्रृंगार करना अनिवार्य माना जाता है। यह अनोखी परंपरा कोट्टनकुलंगरा श्रीदेवी मंदिर से जुड़ी है, जो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के कारण यह मंदिर आज देश-विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

महिलाओं की तरह सजते हैं पुरुष श्रद्धालु मंदिर में देवी की आराधना से पहले पुरुष साड़ी पहनते हैं, चूड़ियां, बिंदी और अन्य श्रृंगार सामग्री से खुद को सजाते हैं। सोलह श्रृंगार के बाद वे देवी भाग्यवती से अच्छी नौकरी, स्वास्थ्य, विवाह और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। यह परंपरा श्रद्धा और आस्था का प्रतीक मानी जाती है।