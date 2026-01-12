मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: काला और नीला रंग शुभ नहीं! वास्तु शास्त्र के नियमों को जानकर चौंक जाएंगे आप

    Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में रंग केवल सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। आम धारणा है कि का ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 03:43:07 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 03:43:07 PM (IST)
    Vastu Tips: काला और नीला रंग शुभ नहीं! वास्तु शास्त्र के नियमों को जानकर चौंक जाएंगे आप
    वास्तु शास्त्र में काले और नीले रंग का महत्व

    HighLights

    1. उत्तर दिशा में नीला रंग धन बढ़ाता है
    2. पश्चिम में सीमित काला रंग स्थिरता देता है
    3. दक्षिण दिशा में इन रंगों से वास्तु दोष

    धर्म डेस्क: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में उपयोग किए जाने वाले रंग सीधे तौर पर मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। हर रंग किसी न किसी तत्व और ग्रह से जुड़ा होता है। काला और नीला रंग अक्सर नकारात्मकता से जोड़े जाते हैं, लेकिन वास्तु विज्ञान में इन्हें पूरी तरह अशुभ नहीं माना गया है।

    किचन और बेडरूम में रंगों के नियम

    वास्तु के अनुसार, रसोईघर में काले रंग के ग्रेनाइट या टाइल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वहीं, बेडरूम में नीले रंग के हल्के शेड्स का उपयोग तनाव को कम करता है और गहरी, शांत नींद में सहायक होता है।


    संतुलन है सबसे जरूरी

    वास्तु शास्त्र में किसी भी रंग की अधिकता को दोषपूर्ण माना गया है। काले रंग का अत्यधिक प्रयोग घर में उदासी और भारीपन पैदा कर सकता है। इसलिए इसे दीवारों पर पेंट करने के बजाय कुशन, शोपीस, पर्दे या सजावटी वस्तुओं के रूप में सीमित मात्रा में उपयोग करना उचित माना गया है।

    दिशाओं के अनुसार रंगों का सही चुनाव

    उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में हल्के नीले रंग का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। यह दिशा मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी मानी जाती है।

    काला रंग: स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक

    वास्तु में काले रंग को शनि, राहु और केतु से जोड़ा जाता है। हालांकि इसे गहराई और स्थिरता का प्रतीक भी माना गया है। घर की पश्चिम दिशा में काले या गहरे नीले रंग का सीमित उपयोग किया जा सकता है। यह दिशा शनि देव से संबंधित मानी जाती है और यहां इन रंगों का संतुलित प्रयोग जीवन में स्थिरता और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है।

    नीला रंग: शांति और आर्थिक विकास

    नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार, उत्तर दिशा में नीले रंग का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिशा धन के देवता कुबेर की होती है। यहां नीले रंग की दीवार या पेंटिंग लगाने से करियर में नए अवसर प्राप्त होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

    किन दिशाओं में न करें प्रयोग

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण और पूर्व दिशा में काले या गहरे नीले रंग का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और जल तत्व वाले रंगों के साथ इसका मेल वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे तरक्की में बाधा आ सकती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.