Vastu Tips: काला और नीला रंग शुभ नहीं! वास्तु शास्त्र के नियमों को जानकर चौंक जाएंगे आप

धर्म डेस्क: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में उपयोग किए जाने वाले रंग सीधे तौर पर मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। हर रंग किसी न किसी तत्व और ग्रह से जुड़ा होता है। काला और नीला रंग अक्सर नकारात्मकता से जोड़े जाते हैं, लेकिन वास्तु विज्ञान में इन्हें पूरी तरह अशुभ नहीं माना गया है।
वास्तु के अनुसार, रसोईघर में काले रंग के ग्रेनाइट या टाइल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। वहीं, बेडरूम में नीले रंग के हल्के शेड्स का उपयोग तनाव को कम करता है और गहरी, शांत नींद में सहायक होता है।
वास्तु शास्त्र में किसी भी रंग की अधिकता को दोषपूर्ण माना गया है। काले रंग का अत्यधिक प्रयोग घर में उदासी और भारीपन पैदा कर सकता है। इसलिए इसे दीवारों पर पेंट करने के बजाय कुशन, शोपीस, पर्दे या सजावटी वस्तुओं के रूप में सीमित मात्रा में उपयोग करना उचित माना गया है।
उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में हल्के नीले रंग का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। यह दिशा मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी मानी जाती है।
वास्तु में काले रंग को शनि, राहु और केतु से जोड़ा जाता है। हालांकि इसे गहराई और स्थिरता का प्रतीक भी माना गया है। घर की पश्चिम दिशा में काले या गहरे नीले रंग का सीमित उपयोग किया जा सकता है। यह दिशा शनि देव से संबंधित मानी जाती है और यहां इन रंगों का संतुलित प्रयोग जीवन में स्थिरता और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है।
नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार, उत्तर दिशा में नीले रंग का उपयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिशा धन के देवता कुबेर की होती है। यहां नीले रंग की दीवार या पेंटिंग लगाने से करियर में नए अवसर प्राप्त होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण और पूर्व दिशा में काले या गहरे नीले रंग का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और जल तत्व वाले रंगों के साथ इसका मेल वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे तरक्की में बाधा आ सकती है।
