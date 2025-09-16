मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: घर के मंदिर में भूलकर भी न करें ये वास्तु गलतियां, वरना नाराज हो सकते हैं देवी-देवता

    Mandir Vastu Tips 2025: घर का मंदिर सिर्फ पूजा-पाठ का स्थान नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का स्रोत भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मंदिर की सही दिशा, बनावट और साफ-सफाई का सीधा असर घर-परिवार की सुख-समृद्धि पर पड़ता है। आइए जानते हैं घर के मंदिर से जुड़े वास्तु शास्त्र के जरूरी टिप्स और बचने योग्य गलतियां।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 03:16:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 03:16:29 PM (IST)
    Vastu Tips: घर के मंदिर में भूलकर भी न करें ये वास्तु गलतियां, वरना नाराज हो सकते हैं देवी-देवता
    Vastu Tips: जानें कैसा होना चाहिए घर का मंदिर

    HighLights

    1. घर में बने मंदिर में न करें ये गलतियां
    2. वास्तु अनुसार मंदिर की सही दिशा जानें
    3. किस धातु से बने मंदिर माने जाते हैं शुभ

    धर्म डेस्क: वास्तु शास्त्र (Mandir Vastu Tips) में घर के मंदिर को विशेष महत्व दिया गया है। यह स्थान केवल पूजा-पाठ का केंद्र नहीं होता बल्कि यह घर के वातावरण में सकारात्मकता का संचार करता है। अगर मंदिर से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं, मंदिर से जुड़ी छोटी-छोटी गलतियां देवी-देवताओं की नाराजगी का कारण बन सकती हैं।

    naidunia_image

    कैसा होना चाहिए घर का मंदिर?

    घर का मंदिर हवादार और रोशनी से युक्त होना चाहिए। इससे वातावरण पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, लकड़ी या संगमरमर से बने मंदिर शुभ माने जाते हैं। मंदिर को सजाने के लिए सफेद, क्रीम या हल्के पीले रंगों का उपयोग करें। गहरे रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं इसलिए उनसे बचना चाहिए। मंदिर में घंटी लगाना, मंगल कलश और गंगाजल रखना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।

    मंदिर की सही दिशा

    वास्तु शास्त्र में मंदिर को उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखना सबसे शुभ बताया गया है। मंदिर का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए ताकि पूजा करते समय पूर्व दिशा का सामना किया जा सके। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर को कभी भी बेडरूम या बाथरूम के पास न बनवाएं, क्योंकि यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है।

    साफ-सफाई का विशेष ध्यान

    घर के मंदिर में साफ-सफाई बेहद जरूरी है। मंदिर को कभी भी सीधे फर्श पर न रखें। इसे थोड़ी ऊंचाई पर किसी मेज या स्टैंड पर स्थापित करें। साथ ही यह घर की शांत जगह पर होना चाहिए, ताकि पूजा-पाठ और ध्यान के समय मन एकाग्र रहे। मंदिर के आसपास जूते-चप्पल, झाड़ू या कूड़ेदान बिल्कुल भी न रखें क्योंकि यह अशुभ माना जाता है।

    इन बातों का भी रखें ध्यान

    • मंदिर में टूटी-फूटी या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए।

    • मंदिर में हमेशा ताजे फूल और साफ दीपक जलाएं।

    • अगर संभव हो तो रोजाना दुर्गा चालीसा, श्रीरामचरितमानस या गीता पाठ करें।

    • पूजा के बाद आरती करना न भूलें।

    वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मंदिर से जुड़े इन नियमों का पालन करने से घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं छोटी-छोटी लापरवाहियां न केवल नकारात्मकता ला सकती हैं बल्कि देवी-देवताओं की कृपा से भी वंचित कर सकती हैं। इसलिए मंदिर से जुड़े वास्तु टिप्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Navratri 2025: नवरात्र के पहले दिन करें इस चालीसा का पाठ, मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.