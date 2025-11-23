मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vastu Tips: घर में आए सारे संकट होंगे दूर, इस दिशा में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर

    Hanuman Ji Photo Direction: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकट भी कम होने लगते हैं। इस दिशा में स्थापित तस्वीर घर को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती है और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाती है।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 05:15:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 05:15:03 PM (IST)
    Vastu Tips: घर में आए सारे संकट होंगे दूर, इस दिशा में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर
    Vastu Tips: इस दिशा में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर

    HighLights

    1. बजरंगबली सभी तरह के संकट दूर करते हैं
    2. शुभ दिशा में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर
    3. हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है

    धर्म डेस्क। हिन्दू धर्म में माना जाता है कि भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी की सच्ची और विधि-विधान से की गई पूजा सभी संकटों को दूर करती है। घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस बात के स्पष्ट नियम बताए गए हैं कि बजरंगबली की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए और किन स्थानों से बचना जरूरी है।

    इन जगहों पर न लगाएं हनुमान जी की तस्वीर

    वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम में कभी नहीं लगानी चाहिए। इस दिशा-निर्देश का कारण यह माना जाता है कि निजी और आराम की जगहों में देव प्रतिमाओं का होना शुभ फल नहीं देता और इससे अनजाने में ही प्रभु की अप्रसन्नता हो सकती है।


    इसी तरह बाथरूम या उसके बिल्कुल पास भी तस्वीर लगाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे परिवार को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

    कहां लगानी चाहिए हनुमान जी की तस्वीर

    वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकट भी कम होने लगते हैं। इस दिशा में स्थापित तस्वीर घर को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती है और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाती है।

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips: अगर आपको भी देना है गिफ्ट तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना रिश्ते हो सकते है खराब

    कैसी तस्वीर लगाना होता है शुभ

    बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की तस्वीर से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

    लाल रंग की तस्वीर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर घर में उत्साह और ऊर्जा लाती है।

    पंचमुखी हनुमान की तस्वीर बुरी शक्तियों से रक्षा करती है और सुरक्षा कवच का कार्य करती है।

    उड़ते हुए हनुमान की तस्वीर लगाने से कार्यों में तेजी से सफलता और उन्नति प्राप्त होती है।

    वास्तु मान्यता के अनुसार, हनुमान जी की सही दिशा और उचित मुद्रा वाली तस्वीर न केवल घर की ऊर्जा संतुलित करती है, बल्कि जीवन में शुभता और सौभाग्य को भी आकर्षित करती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.