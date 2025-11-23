Vastu Tips: घर में आए सारे संकट होंगे दूर, इस दिशा में लगाएं हनुमान जी की तस्वीर

धर्म डेस्क। हिन्दू धर्म में माना जाता है कि भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी की सच्ची और विधि-विधान से की गई पूजा सभी संकटों को दूर करती है। घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। हालांकि, वास्तु शास्त्र में इस बात के स्पष्ट नियम बताए गए हैं कि बजरंगबली की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए और किन स्थानों से बचना जरूरी है।

वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि हनुमान जी की तस्वीर बेडरूम में कभी नहीं लगानी चाहिए। इस दिशा-निर्देश का कारण यह माना जाता है कि निजी और आराम की जगहों में देव प्रतिमाओं का होना शुभ फल नहीं देता और इससे अनजाने में ही प्रभु की अप्रसन्नता हो सकती है।

इसी तरह बाथरूम या उसके बिल्कुल पास भी तस्वीर लगाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे परिवार को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

कहां लगानी चाहिए हनुमान जी की तस्वीर

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि जीवन में आने वाले संकट भी कम होने लगते हैं। इस दिशा में स्थापित तस्वीर घर को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती है और वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाती है।

कैसी तस्वीर लगाना होता है शुभ

बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की तस्वीर से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

लाल रंग की तस्वीर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर घर में उत्साह और ऊर्जा लाती है।

पंचमुखी हनुमान की तस्वीर बुरी शक्तियों से रक्षा करती है और सुरक्षा कवच का कार्य करती है।

उड़ते हुए हनुमान की तस्वीर लगाने से कार्यों में तेजी से सफलता और उन्नति प्राप्त होती है।

वास्तु मान्यता के अनुसार, हनुमान जी की सही दिशा और उचित मुद्रा वाली तस्वीर न केवल घर की ऊर्जा संतुलित करती है, बल्कि जीवन में शुभता और सौभाग्य को भी आकर्षित करती है।

