Vastu Tips: घर में सदैव मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए? अपनाएं ये आसान से वास्तु टिप्स

धर्म डेस्क: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर और कार्यस्थल में कुछ बेसिक नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार पर समृद्धि की छाया बनी रहती है। खासकर धन-संपन्नता के लिए वास्तु के द्वारा सुझाए गए कुछ सरल उपाय (Vastu Tips For Money) काफी कारगर माने जाते हैं। यदि आप भी घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो नीचे दिए गए उपायों को अपनाएं।
सबसे पहले, घरेलू तिजोरी, गहने और आर्थिक संबंधित चीजें उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। इन दिशाओं को धन की दिशा माना गया है। इसी दिशा में मां लक्ष्मी की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करने से भी धन के योग बनने लगते हैं और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलने की संभावना बढ़ती है। तिजोरी रखते समय उसे जमीन पर सीधे न रखना चाहिए; ऊँचाई पर और दीवार के पास सुरक्षित स्थान चुनें।
मुख्य द्वार को घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि मां लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे ‘ॐ’, ‘स्वास्तिक’, ‘कलश’ या ‘शंख’ बनाना लाभकारी होता है। इसके साथ ही द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करने और रोज़ शाम को द्वार पर एक दीपक जलाने की परंपरा अपनाएँ। दीपक से निकलने वाली रोशनी सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और समृद्धि के संकेत मानी जाती है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी केवल उन स्थानों पर विराजमान होती हैं जो स्वच्छ व सुव्यवस्थित हों। अतः मुख्य द्वार, घर का परिसर तथा मंदिर स्थान को रोज़ साफ़ रखें। चीज़ों को अव्यवस्थित न रखें; अनावश्यक वस्तुएं हटाकर स्थान खाली रखें ताकि ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह हो सके। घर के मंदिर में धूल न जमने दें और प्रतिदिन पूजा-अर्चना करते हुए दीपक जलाना आवश्यक समझा जाता है। मंदिर के पास यदि संभव हो तो हल्का-सा अरोग्य व सुख-संपन्नता का प्रतीक रखने से भी मनोवैज्ञानिक व वास्तु सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
कार्यस्थल पर भी कुछ वास्तु नियम लागू होते हैं। कामकाजी टेबल को ऐसी दिशा में रखें जहां पीछे से कोई व्यवधान न हो और बैठने पर सामना उत्तर या पूर्व की ओर हो तो सफलता के अवसर बढ़ते हैं। व्यापारिक कागज़ात और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को साफ और व्यवस्थित रखें; इससे आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता आती है।
इन सुझावों को अपनाने से वास्तु के अनुसार घर और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रखें कि वास्तु उपायों के साथ विश्वास और नियमों का नियमित पालन भी जरूरी है।
