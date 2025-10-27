Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर करें ये आसान उपाय, दूर होंगी शादी की रुकावटें, मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी

धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का पर्व विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह उत्सव हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम (भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप) और माता तुलसी (देवी लक्ष्मी का रूप) का विधिवत विवाह कराया जाता है। इस पवित्र पर्व को मनाने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। खासतौर पर जिन लोगों की शादी में किसी प्रकार की रुकावटें या देरी आ रही हो, उनके लिए यह दिन बेहद लाभकारी माना जाता है।

शीघ्र विवाह के लिए अचूक उपाय (Tulsi Vivah Marriage Remedies) ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन श्रद्धापूर्वक किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम लाते हैं। विवाह से जुड़ी बाधाएं समाप्त होती हैं और मनचाहा जीवनसाथी मिलने के योग बनते हैं। 1. सोलह श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाएं। उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, पायल, मेहंदी और सोलह श्रृंगार की अन्य वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है।