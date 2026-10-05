धर्म डेस्‍क। अक्टूबर ग्रहों की चाल के लिहाज से अहम रहने वाला है। इस महीने चार प्रमुख ग्रहों की स्थिति बदलेगी। 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री हो चुके हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 24 अक्टूबर को बुध वक्री होंगे और 31 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन बदलावों का असर नौकरी, कारोबार, धन, रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर दिखाई देगा।

कुल मिलाकर, अक्टूबर में शुक्र रिश्तों और सुख-सुविधाओं, सूर्य पद-प्रतिष्ठा, बुध कारोबार-संचार और गुरु करियर, शिक्षा व आर्थिक विस्तार को प्रभावित करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार वृश्चिक, मकर और कुंभ के लिए यह महीना बदलाव और नए अवसरों वाला रह सकता है

17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में पहुंचेंगे। सूर्य को पद, प्रतिष्ठा, प्रशासन और नेतृत्व का कारक माना जाता है। इस दौरान नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अधिकारियों से संबंधों में संयम रखना होगा। कारोबार में साझेदारी से जुड़े फैसलों में संतुलन जरूरी रहेगा।

शुक्र को प्रेम, दांपत्य, सुख-सुविधा और भौतिक संसाधनों का कारक माना जाता है। शुक्र के वक्री होने से पुराने रिश्तों और विवादों की वापसी हो सकती है। प्रेम और दांपत्य में गलतफहमी से बचना होगा। बड़े खर्च और निवेश के फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।

बुध वक्री: कारोबार और संचार में सतर्कता

24 अक्टूबर को बुध वक्री होंगे। बुध को व्यापार, वाणी, बुद्धि, गणना और संचार का कारक माना जाता है। इस दौरान बातचीत में गलतफहमी, दस्तावेजों में त्रुटि और कारोबारी फैसलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। महत्वपूर्ण कागजात और लेन-देन की दोबारा जांच करना बेहतर रहेगा।

गुरु का राशि परिवर्तन: नई संभावनाओं के संकेत

31 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धन, विवाह और विस्तार का कारक माना जाता है। इस गोचर से शिक्षा, करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं बनने की उम्मीद है। कई राशियों के लिए यह बदलाव लंबे समय तक असर डाल सकता है।

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12 राशियों पर असर

मेष: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। साझेदारी में सावधानी जरूरी।

वृषभ: करियर में बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। पुराने आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी।

मिथुन: निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचें। पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है।

कर्क: नौकरी-कारोबार में प्रगति के अवसर बनेंगे। यात्रा लाभकारी रह सकती है।

सिंह: प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन काम का दबाव भी रहेगा। निवेश में सावधानी जरूरी।

कन्या: अधूरे काम पूरे होंगे। दस्तावेज और लेन-देन में विशेष सतर्कता रखें।

तुला: कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा।

वृश्चिक: नौकरी में नई भूमिका या बदलाव के योग। कारोबार और धन के मामलों में बेहतर स्थिति बन सकती है।

धनु: करियर और शिक्षा में नई दिशा मिलेगी। आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं।

मकर: नई जिम्मेदारी और आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे। पुराने प्रयास रंग ला सकते हैं।

कुंभ: नौकरी और कारोबार में बदलाव के संकेत। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

मीन: आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार और कामकाज में स्थिरता बढ़ेगी।