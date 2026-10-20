‘शुभ काम को कभी कल पर न टालें...’ मरते-मरते रावण ने लक्ष्मण को दी थी जीवन की ये 3 सबसे बड़ी सीख

धर्म डेस्क। आज देशभर में असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का पावन महापर्व विजयादशमी (दशहरा) मनाया जा रहा है। रामायण की पावन कथा के अनुसार, इसी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का संहार किया था।

यद्यपि रावण का अंत उसके अहंकार और अनैतिक आचरण के कारण हुआ, परंतु वह केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि चारों वेदों का प्रकांड विद्वान, महाज्ञानी पंडित, महाकाल का अनन्य भक्त और नीतिशास्त्र का महान ज्ञाता भी था। यही कारण था कि रावण के धराशायी होने के बाद भगवान श्री राम ने स्वयं अपने अनुज लक्ष्मण को रावण के समीप जाकर उससे राजनीति और जीवन-नीति का ज्ञान प्राप्त करने भेजा था।

मरणासन्न अवस्था में रावण ने लक्ष्मण को 3 अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक जीवन की सीख दी थीं, जो आज भी हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक हैं- 1. शुभ कार्य में कभी विलंब न करें (कल पर काम न टालें) रावण की सीख: जीवन में जब भी कोई शुभ, कल्याणकारी या अच्छा कार्य करने का विचार आए, तो उसे बिना किसी अनावश्यक देरी के तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। इसके विपरीत, यदि मन में कोई अशुभ, पापपूर्ण या गलत विचार आए, तो उसे जितना संभव हो सके टालते रहना चाहिए।

रावण का पश्चाताप: रावण ने लक्ष्मण से कहा कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था और समुद्र के जल को मीठा करना चाहता था, लेकिन उसने इन शुभ संकल्पों को कल पर टालता रहा। वहीं, श्री राम से शत्रुता का गलत विचार आते ही उसने उसमें तनिक भी देरी नहीं की, जो उसके विनाश का कारण बना।