Weekly Horoscope 08 To 14 December 2025: जानिए कैसा रहेगा इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ

धर्म डेस्क, Weekly Horoscope 08 To 14 December 2025: इस सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए समय की गति के अनुसार अवसर और चुनौतियां दोनों सामने आएगी। कुछ राशियों के कार्यक्षेत्र में बड़े लाभ की संभावना के साथ परिवार में सुख-शांति अनुभव करेंगे। वहीं कुछ जातक नए आर्थिक और निवेश के अवसर देखेंगे।

धनु और मीन राशि वालों के लिए सप्ताह सकारात्मक परिणामों और सफलता से भरा रहेगा। मकर और कुंभ राशि वाले अपने करियर या वित्तीय निर्णयों में सोच-समझ कर कदम उठाएं। स्वास्थ्य के मामले में सभी राशि वालों को मौसम और खान-पान पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन संवाद और समझदारी से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे। साथी, आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इस सप्ताह है आपको अपने लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से निर्जात मिलेगी।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है; आपका परिश्रम के अनुरूप आपके कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। परीक्षार्थी व्यक्तियों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहने वाला है; कार्यक्षेत्र में साथी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, तथा पार्टनरशिप में आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, हालांकि मौसमी बीमारियों की चपेट में परिवार का कोई व्यक्ति आ सकते हैं। सावधानी रखें; खान-पान पर नियंत्रण रखें।

इस सप्ताह है आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है; कार्य क्षेत्र में नए लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि आपको इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आप नए लोगों से जुड़ेंगे; परिवार में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे। किसी नए मेहमान का घर में आगमन होगा। इस सप्ताह पत्नी, बच्चों के साथ कहीं जाने का योग बनेगा; परिवार के साथ यह आनंददायक क्षण होंगे। साथी, इस सप्ताह है आपकी कुछ पर्सनल समस्याओं का समाधान होगा, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा।

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम है और बढ़ सकती हैं। अच्छा होगा अपने पार्टनर के मिजाज को समझने का प्रयास करें, नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है। साथी, किसी पुरानी बात को लेकर अपने पार्टनर से झगड़ा ना करें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है; हालांकि आप इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम का सामना करेंगे, परंतु इस सप्ताह है आपको सफलता प्राप्त होने के चांस हैं। निराश न हो।

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में उपलब्धि भर रहेगा। आप किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे; अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करना इस सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापार, व्यवसाय में लाभ के योग निर्मित होंगे।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य में मौसम के हिसाब से कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि स्थिति सामान्य रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें; लंबी यात्रा आदि के जाते समय मौसम के हिसाब से व्यवस्था रखें। इस सप्ताह व्यायाम आदि का उपयोग कर आप स्वस्थ लाभ ले सकते हैं।

यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे; साथी, आपके कार्य की सराहना होगी। इस सप्ताह आपके अपनों के साथ-साथ बाहर के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह जीवनसाथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। इस सप्ताह प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में निवेश के योग बनेंगे। साथ ही आपको किसी विशेष कार्य के लिए चयनित किया जा सकता है।

यह सप्ताह आपके लिए समस्याओं से भरा रहेगा। परिवार में कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, जिस कारण मन अशांत रहेगा। इस सप्ताह है आपको आर्थिक तौर पर काफी तंगी का सामना करना पड़ सकता है; साथ ही इस सप्ताह व्यापार, व्यवसाय में स्थिति ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह वाणी का संभलकर उपयोग करें; आपके पुराने सहयोगी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म होगी। हालांकि आपको अपने पार्टनर के सामने अपने व्यवहार को परिवर्तन करना होगा; नहीं तो आपका कार्य बिगड़ सकता है, तथा आपके संबंध पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको संभाल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने अति उत्साह के कारण हाथ आए हुए अवसर को गवा सकते हैं।

वित्त - यह सप्ताह है आर्थिक तौर पर आपके लिए कुछ परेशानियों भरा रह सकता है। कर्ज, बैंक के लोन को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बड़ी आर्थिक मदद प्राप्त होगी, लेकिन इसका मूल्य भी आपको चुकाना होगा। इस सप्ताह आर्थिक तौर से स्थिति आपके लिए सामान्यतः रहने वाली है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है; आपको संभाल कर रहने की आवश्यकता है। मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें; बाहर जाते समय सावधानी बरतें।

यह सप्ताह है आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में चल रही पिछले कुछ समय से समस्याओं का निदान होगा; साथी, सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में सहयोगी लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक तौर से आपको बड़ी मदद मिल सकती है। ससुराल पक्ष में चल रहे मतभेद खत्म होंगे। इस सप्ताह घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा; साथ ही घर में किसी संबंध, विवाह आदि का योग निर्मित होगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहेगा। मौसमी बीमारियों से संभलकर रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें; खान-पान का चयन ठीक रखें। इस सप्ताह शादी, विवाह के अवसर पर बाहर के खाने से बचे।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह परेशानी से भरा रहेगा। एक ओर जहां आपसे कार्य क्षेत्र में नुकसान की संभावना है, वहीं आपको आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि आर्थिक तौर से सप्ताह का उतरता समय आपके लिए ठीक रहेगा।

कैरियर - इस सप्ताह करियर की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है; आपका परिश्रम इस सप्ताह सार्थक होने वाला है।

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में कुछ बातों को लेकर आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं। अच्छा होगा बैठकर समस्या का समाधान निकाले, तथा अपने पार्टनर से खुलकर हर विषय पर बातचीत करें।

सिंह ( Leo Weekly Horoscope 8 to 14 December)

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे, परंतु कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ी डील, समझौता आपके हाथ से निकल सकता है; अतः अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। वाणी का उपयोग सोच विचार कर करें। इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे; किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलना होगा। इस सप्ताह सामाजिक तौर से आप को सम्मानित किया जा सकता है। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह किसी यात्रा आदि पर जाने का विचार आप बना सकते हैं।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। खराब स्वास्थ्य से आपको निजात मिलेगी। इस सप्ताह आप मौसम के हिसाब से बाहर जाते समय गर्म कपड़ों का उपयोग करें; स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ठीक-ठाक है। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। इस सप्ताह आलस करना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके बनते हुए कार्य भी कर सकते हैं; कार्य के प्रति सजग रहे। ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूर्ण करें। इस सप्ताह आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह कोई भी डिसीजन सोच विचार कर लें, क्योंकि आपके सामने कई ऑफर आ सकते हैं; इसलिए किसी बात को निश्चित करके ही आगे बढ़े।

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में आपका समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। पुरानी सारी समस्याएं इस सप्ताह खत्म होने वाली हैं। आपका पार्टनर आपके प्रति अपने प्रेम का इजहार करने वाला है। अपने पार्टनर के साथ यह समय आपका अच्छा रहेगा।

कन्या ( Virgo Weekly Horoscope 8 to 14 December)

सप्ताह आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा; साथ ही मांगलिक कार्य के योग निर्मित होंगे। इस सप्ताह आपका डिसीजन आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने से अभी बचें। इस सप्ताह है जीवन साथी की बातों को मानने से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथी, आपका जीवन साथी आपको कोई बड़ा सरप्राइज दे सकता है। परिवार के लोगों का सपोर्ट इस सप्ताह है आपको प्राप्त होगा। पुराने विवाद खत्म करने में परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आदि खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह है आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा; विशेषकर परिवार में किसी का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनेगी। इस सप्ताह आपको कहीं से अपना पुराना रुका हुआ धन भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपका डिसीजन सफल होंगे।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। आपके मार्गदर्शक का सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह करियर को चुनने में आप कुछ उलझन में नजर आएंगे। इस सप्ताह है आपका चुनाव ही आपका भविष्य तय करेगा।

लव - इस सप्ताह आप अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को हल करने में सफल होंगे। आपका पार्टनर आपके व्यवहार परिवर्तन से खुश नजर आएगा। अपने पार्टनर के साथ आपको इस सप्ताह समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा।

तुला ( Libra Weekly Horoscope 8 to 14 December)

यह सप्ताह आपके लिए चुनौती भरा रहेगा। एक ओर, परिवार में कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, वहीं कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके विपरीत जा सकते हैं, जिस कारण आर्थिक तौर से भी नुकसान की संभावना है। इस सप्ताह किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा होगा अपने मन की बातें किसी से शेयर ना करें। इस सप्ताह परिवार और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी मित्र से बड़ी आर्थिक सहयोग मिल सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह है समस्याएं आ सकती हैं। परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। ऑपरेशन आदि के योग बन सकते हैं। साथी, अत्यधिक कार्य के कारण आपका स्वास्थ्य भी अस्थिर हो सकता है।

वित्त - इस सप्ताह आपको आर्थिक नुकसान की संभावना है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन से बचें। इस सप्ताह किसी को बड़ी धनराशि उधार देना आपके लिए ठीक नहीं है। पैसों का बचाव करें; व्यर्थ के खर्चे से बचें। तथा आपके इस सप्ताह है जो आर्थिक मदद प्राप्त हो उसका सदुपयोग करें।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपको सही गाइडलाइन प्राप्त होगी तथा अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह है आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई बड़ा मतभेद उत्पन्न किया जा सकता है, जिस कारण आप दोनों के बीच अलगाव की स्थिति निर्मित होगी। इस सप्ताह संभाल कर चलने की आवश्यकता है; नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है।

वृश्चिक ( Scorpio Weekly Horoscope 8 to 14 December)

यह सप्ताह आपके लिए ठीक रहने वाला है। इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ आरोप-प्रत्यारोप लग सकते हैं, जिस कारण आपका मन अशांत रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति डबाडोल हो सकती है, जिस कारण आपको कोई बड़ी आर्थिक मदद अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से लेनी पड़ सकती है। इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है; नहीं तो आप बड़े नुकसान में जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ अपने मतभेदों को खत्म करने में आप इस सप्ताह सफल होंगे। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सप्ताह के उतरते समय में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है। अत्यधिक भाग-दौड़ के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें; बाहर के खान-पान से बचें। सर्दी के समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। इस सप्ताह निराशा, बड़ी विचारों से दूर रहना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है, परंतु मनचाही सफलता मिलने में अभी समय लगेगा। इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें; नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अपने करियर के चयन के समय सावधानी रखें।

लव - इस सप्ताह अपनी लव लाइफ में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं। साथ ही आपके परिवार के लोग आपके और आपके पार्टनर के प्रति नेगेटिव हो सकते हैं।

धनु ( Sagittarius Weekly Horoscope 8 to 14 December)

यह सप्ताह आपके लिए सफलताओं से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी तथा आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत में नए लोगों से जुड़ना होगा, जो आपके लिए सफलता दायक है। इस सप्ताह आर्थिक तौर से भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ इस सप्ताह परिवार के लिए कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह मां प्रसन्नता से भरी रहेगी तथा आध्यात्म की ओर आपका रुझान रहेगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं। साथी, मौसम के हिसाब से बाहर जाते समय सावधानी रखें।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा कहा जाएगा। आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी; कार्य क्षेत्र में साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह आपका पुराना निवेश आपके बड़े काम आ सकता है। साथी, इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए डिसीजन सफल होंगे।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है, हालांकि आपको कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। अपने कार्य क्षेत्र के चुनाव में सावधानी रखें। इस सप्ताह है आपको मनचाही सफलता प्राप्त होने के योग हैं।

लव - अपने लव पार्टनर के साथ यह सप्ताह आप अच्छा व्यतीत करने वाले हैं। इस सप्ताह आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से कह सकते हैं। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा। साथी, आप किसी नए बंधन में बन सकते हैं।

मकर ( Capricorn Weekly Horoscope 8 to 14 December)

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, हालांकि कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिलेगी। परिवार में कुछ मतभेद उभर कर सामने आएंगे। इस सप्ताह है आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में किसी से बड़ी मदद भी लेना पड़ सकती है। आर्थिक तौर पर इस सप्ताह आप अपने सहयोगी पार्टनरों से सावधान रहें। अपनी सीक्रेट बातों को किसी से शेयर ना करें। साथी, इस सप्ताह वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें। इस सप्ताह कुछ पुराने लेन-देन को लेकर अपने मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि आप कुशलता पूर्वक इससे निकलने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह घर में परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। आप भी अत्यधिक मानसिक दबाव में खुद को महसूस करेंगे। इस सप्ताह मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहना होगा; नहीं तो यह सप्ताह आपका भाग-दौड़ में ही निकल सकता है।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है। व्यर्थ के खर्चों से खुद को बचाना होगा। तथा किसी को बड़ी धनराशि देने से पहले सावधानी रखने की आवश्यकता है।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा कहा नहीं जा सकता। इस सप्ताह मनचाही सफलता पाने में अभी समय है। आपको अभी अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है।

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में पुरानी समस्याओं से आपको राहत मिलने वाली है। आप दोनों के बीच का टकराव दूर होगा। अपने पार्टनर के साथ आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। यह सप्ताह आप दोनों के लिए खास रहने वाला है।

कुंभ ( Aquarius Weekly Horoscope 8 to 14 December)

इस सप्ताह आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें; नहीं तो आप किसी बड़ी समस्या का शिकार हो सकते हैं। यह सप्ताह आप नेगेटिव विचारों से भरे रहेंगे, जिस कारण कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगेगा। आपका कार्य बिगड़ सकता है। साथ ही विरोधी वर्ग आपके इस व्यवहार का लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में मतभेद को खत्म करने का प्रयास करें। जीवनसाथी के साथ यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा; आपके जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी; आपको किसी से सहयोग लेना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। मानसिक तनाव, चिंताओं से आप घिरे रहेंगे। साथ ही मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। कार्य क्षेत्र में आर्थिक स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा; तथा आर्थिक सहयोग लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभकारी होगा, तथा कार्य क्षेत्र में संभाल कर चलने की आवश्यकता है।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम करना होगा। अभी सफलता प्राप्त करने में समय है। निराश न हो।

लव - लव लाइफ में इस सप्ताह बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ अपने संबंध को खत्म कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है। यदि संबंध को बचाना है तो अपने पार्टनर से खुलकर बातचीत करें। वह एक-दूसरे की बातों को महत्व दें।

मीन (Pisces Weekly Horoscope 8 to 14 December)

यह सप्ताह है आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आप अपने परिवार के साथ आनंद में समय बिताने वाले हैं। परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने के योग हैं। अपने परिवार के साथ यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक तौर से इस सप्ताह लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस सप्ताह बैंकिंग, लोन आदि के कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही आप किसी संपत्ति के अधिकारी होंगे। इस सप्ताह आप नया मकान, वाहन आदि खरीद सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन इस सप्ताह आपके लिए और आपके परिवार, बच्चों के लिए अच्छा रहने वाला है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है। बस अपने खान-पान नियंत्रण रखें। साथी, बाहर यात्रा आदि के समय अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मौसमी बीमारियों से सावधानी रखें।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा-खासा रहने वाला है। पुराना निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। साथी, कार्यक्षेत्र में लाभ के योग निर्मित होंगे। नए निवेश के मार्ग बनेंगे। इस सप्ताह पुराने कर्ज आदि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आप इस सप्ताह अपने फ्यूचर के लिए कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं।

कैरियर - इस सप्ताह करियर की दृष्टि से लाभ के योग हैं। आपको अपने मनचाहे करियर के चुनाव का अवसर प्राप्त होगा। एक ओर, आपके करियर में किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग रहेगा।

लव - यह सप्ताह है आप अपने लव पार्टनर के साथ कुछ नोंक-झोंक के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है, हालांकि अपने मनाने में सफल होंगे। इस सप्ताह अपनी जेब को टाइट रखें; आपका पार्टनर आपसे बड़ा खर्च करवा सकता है।