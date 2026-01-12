Weekly Horoscope 12 January To 18 January 2025: इन राशिवालों की इस सप्ताह चमकेगी किस्मत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

धर्म डेस्क। साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह में जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू—स्वास्थ्य, वित्त, करियर और लव लाइफ की दिशा स्पष्ट करता है। इस सप्ताह कुछ राशियों के लिए जहां तरक्की और सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं कुछ को सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की चाल कई लोगों के जीवन में नए अवसर, आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख लेकर आएगी, जबकि कुछ राशियों को मानसिक तनाव, खर्च और संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।। जानिए पं. हर्षित शर्मा द्वारा तैयार साप्ताहिक राशिफल में आपके लिए क्या खास है।

मेष - यह सप्ताहआपके लिए शानदार है। आप नए कार्यों के प्रति रूचि रखेंगे। इस सप्ताह है आप अपने अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करेंगे। धार्मिक आयोजनों में जाना होगा। परिवार के साथ यह सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है।।। इस सप्ताह आपको कुछ नए लोगों से जुड़ना होगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। साथी इस सप्ताह कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। परिवार में शादी विवाह आदि का आयोजन हो सकता है। इस सप्ताह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर आप बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह शानदार है इस सप्ताह है आप बड़ा लाभ अर्चित करने में सफल होंगे कार्य क्षेत्र में नए-नए परिवर्तन कर कर आप नए आर्थिक रास्तों का निर्माण करने में सफल होंगे इस सप्ताह पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी साथ ही आर्थिक तौर से बड़ी मदद कार्यक्षेत्र में आपको मिलने वाली है जिससे आपके कार्य की गति में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताहअच्छा है यह सप्ताह परिवार और आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से इस सप्ताह राहत मिलेगी स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आदि सूर्य नमस्कार आदि का उपयोग कर सकते हैं।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहने वाला है। व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होगा। इस सप्ताह आय के नए स्रोत बनेंगे लेकिन इस सप्ताह धन का संग्रह करना आपके लिए बढ़ा कठिन काम है व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च होने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है इस कारण आपको किसी से बड़ी आर्थिक मदद लेना पड़ सकती है इस सप्ताह खर्चों पर कंट्रोल रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्यतः ठीक है हालांकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें मौसम की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस सप्ताह सर दर्द सर्दी जुकाम बुखार आदि की चपेट में आप आ सकते हैं।

बृषभ - यह सप्ताहआपके लिए सामान्यतः ठीक है इस सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है आपको तभी सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह अपने अंदर नकारात्मक विचारों को ना आने दे नहीं तो आपका कार्य बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आपको किसी विशिष्ट व्यक्ति के परामर्श की सलाह लाभकारी रहेगी इस सप्ताह परिवार के साथ छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से निकलने में आप सक्षम है किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का निर्णय बन सकता है। इस सप्ताह मन में कुछ बातों को लेकर उथल-पुथल बनी रहेगी विशेष कर इस सप्ताह अपनी वाणी पर संयम रखें नहीं तो आप किसी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम में आपको राहत मिलने वाली है आपके लव पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं इस सप्ताह को खत्म होंगे आप दोनों यह सप्ताह अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह आपको अपने करियर में नए रास्ते मिलेंगे वह आप अपने करियर के लिए कोई अच्छा कर रहे प्रयासों में सफलता अर्जित करेंगे।

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम और बढ़ सकती है आप और आपके पार्टनर के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। जिस कारण मन में अशांति बनी रहेगी अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी समस्या को कहें आपको नया रास्ता प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से अभी उचित समय का इंतजार करें यह सप्ताह आपको मनचाही सफलता मिलने में समय है अत्यधिक परिश्रम इस सप्ताह आपका परिणाम बदल सकता है।

वित्त - इस सप्ताह अर्थ से संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी कार्यक्षेत्र में व्यापार आदि में घाटा लग सकता है। इस कारण आपको बड़ा आर्थिक कर्ज लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से दूरी बनाकर रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आप और आपका परिवार प्रॉब्लम में रहेगा मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आपका परिवार आ सकता है। इस सप्ताह घर में कोई व्यक्ति ज्यादा रोगी हो सकता है।

मिथुन - यह सप्ताहआपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। इस सप्ताह परिवार अपने मित्र या खास व्यक्ति से मतभेद बढ़ने की झगड़े की संभावना है ऐसे में अपने आप को संभाल कर रखना आपके लिए बड़ी चुनौती होगी यह सप्ताहखासकर सप्ताह आपको मानसिक तनाव चिंताएं घिरे रहेंगे पुराने कर्ज के कारण मन अशांत रहेगा इस सप्ताह लोग आपके कार्य को बिगड़ने का प्रयास करेंगे। जिस कारण कार्य में गिरावट देखने को मिलेगी इस सप्ताह वाणी का सदुपयोग करना आपके लिए बड़ा लाभ पहुंचा सकता है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहने का प्रयास करें परिवार के मतभेदों को दूर करने के लिए आप किसी बड़े व्यक्ति परिवार के मुखिया आदि का उपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह व्यर्थ के कर्ज से बचने का प्रयास करें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें इस सप्ताह आपके विशेष कार्य को लेकर चल रही प्लानिंग किसी के साथ शेयर ना करें नहीं तो आप को घाटा लग सकता है।

लव - इस सप्ताह आपको अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद का सामना करना पड़ेगा इस सप्ताह आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ सकती है अच्छा होगा। यह सब बताएं आप संबंध को लेकर किसी बड़े निर्णय पर न पहुंचे यह सप्ताह समय निकालना आपके संबंध के लिए बड़ी चुनौती होगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताहआपका कैरियर की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह आपको अपने कार्यों के प्रति संघर्ष करना होगा। करियर की दृष्टि से अभी सफलता अर्जित करने में समय है

कर्क - इस सप्ताह है आपके लिए अच्छा है नए कार्यों के प्रति आपका मन रुझान बनेगा रुझान बनेगा इस सप्ताह आप अपने कार्य शैली में परिवर्तन लाकर सम्मान और धन अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह है आपके लिए नए रास्ते मिलेंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप सहभागी हो सकते हैं। जिस कारण बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्यों के आयोजन बनेंगे साथ ही आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह मां आध्यात्मिक की ओर झुका रहेगा किसी धार्मिक का आयोजन में जाने का अवसर मिलेगा परिवार बच्चों के लिए इस सप्ताह आप किसी कार्य में बड़ा निवेश कर सकते हैं। जिससे आगामी समय में बड़ा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है हालांकि अपने खान-पान पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है साथ ही ठंड में बाहर जाएं तो संभाल कर रहे इस सप्ताह व्यायाम आदि का उपयोग करके आप स्वास्थ्य पर कंट्रोल रख सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरी सलाह अवश्य लें

वित्त - यह सप्ताहआपके लिए शानदार है व्यापार व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कार्य क्षेत्र में लाभ अर्जित होगा। अपने कार्य व मार्केटिंग को आप दूर-दूर तक पहुंचने में सफल होंगे यह सप्ताहआपके लिए बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है।

कैरियर - करियर की दृष्टि से प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार है आप जिस कार्य के प्रति मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी करियर के साथ-साथ नए रास्ते भी बनेंगे

लव - यह सप्ताहआपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है आप और आपका पार्टनर इस सप्ताह है बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं साथ ही इस सप्ताह आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले सकते हैं। जो आगामी समय में आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा

सिंह - यह सप्ताहआपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। इस सप्ताह आपका नए लोगों से जुड़ना होगा। कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। परिवार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह परिवार सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान में बढ़ोतरी होगी है इस सप्ताह है आपके व्यवहार को सभी लोग पसंद करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके व्यवहार की वजह से बड़े कार्य आपको प्राप्त होगा। साथी इस सप्ताह प्रॉपर्टी आदि कार्यों में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। जो आगामी समय में लाभ देगा इस सप्ताह ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके कार्य को बिगाड़ना वाले हैं खासकर जो आपके साथ रहते हैं ऐसे लोगों को परखना ही आपको लाभ अर्जित कर आएगा ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना आपके लिए हानिकारक है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है मन शांत रहेगा तथा आप इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रहेंगे परिवार में थोड़ी बहुत समस्या स्वास्थ्य संबंधी देखने को मिल सकती है खान-पान नियंत्रण रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - यह सप्ताहआर्थिक तौर से लाभकारी रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में पुराना निवेश आपको जहां एक और बड़ा लाभ अर्जित कराएगा वहीं आप इस सप्ताह नए आर्थिक मार्ग खोजने में सफल होंगे जिस कारण कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी वह आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार है आप अपने कार्य को लेकर आशावादी रहेंगे तथा आपके करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता इस सप्ताह मिलने वाली है

लव - इस सप्ताह आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। इस सप्ताह आपका पार्टनर और आपके बीच पुराने मतभेद भी दूर हो जाएंगे यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है

कन्या - यह सप्ताहआपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्ताह है कि उत्तरार्ध में जहां आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सप्ताह के उतरते समय में आपको बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी इस सप्ताह आप अपने कार्य शैली में परिवर्तन ना करें नहीं तो आपको मुस्कान की संभावना है इस सप्ताह अपनी बातों को किसी से शेयर ना करें सीक्रेट बातों का उजागर होना आपका हानि कर सकता है। इस सप्ताह है आपका नए लोगों से जुड़ना होगा। हालांकि आप अपने व्यवहार से ऐसे लोगों को अपना मुरीद बना सकते हैं। जो आपके लिए आशावादी होगा। इस सप्ताह परिवार के साथ चल रहे संबंध और मजबूत होंगे बच्चे पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अपनी जवान पर भी नियंत्रण रखना होगा। फिजूल खानपान से दूर रहें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में व्यापार आदि में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है साथी इस सप्ताह व्यर्थ के खर्चों से खुद को बचाना आपके लिए लाभकारी होगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक सहयोग लेने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ सकती है यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला रहेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा इस सप्ताह बड़ी सफलता तो आपको प्राप्त नहीं होगी लेकिन करियर में आगे बढ़ाने के लिए रास्ते जरूर आपको मिल सकते हैं।

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। आप और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद बढ़ेंगे तथा शंकाओं का दौर रहेगा इस सप्ताह अपने पार्टनर के विचारों को समझने का प्रयास करें ऐसी कोई भी बातचीत ना करें जिससे आप दोनों का संबंध बिगड़े

तुला - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित नजर आएंगे इस सप्ताह आपसे नए लोगों का जुड़ना तो होगा। ही साथी आप अपने व्यवहार के द्वारा आपके विरोधी व्यक्तियों को भी अपनी और खीचने में सफल होंगे इस सप्ताह आपको बड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा इस सप्ताह में घर में किसी नए मेहमान का भी आगमन हो सकता है। साथी आपके परिवार में इस सप्ताह आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस सप्ताह लोग आपकी बातों को महत्व देंगे आपका स्तर बढ़ेगा तथा आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। सप्ताह आप अपने अंदर चल रहे नकारात्मक विचारों को हटाने में सफल होंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको संभलकर रहने की आवश्यकता है इस सप्ताह मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। अपने फैमिली डॉक्टर की संपर्क में रहे स्वास्थ्य बिगड़ने पर तुरंत इलाज करावे

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताहज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह खर्चों पर नियंत्रण करके आप अपना कार्य बना सकते हैं। व्यर्थ के कारकों में धन हानि से बचें इस सप्ताह आर्थिक लाभ के योग काम है हालांकि अपने परिश्रम के द्वारा आप कहीं ना कहीं से अपने कार्यों के लिए अपनी पूर्ति कर लेंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि आपको अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है मनचाहा करियर और सफलता मिलने में अभी समय है

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपका पार्टनर आपके प्रति असंकित हो सकता है। उनके मन में किसी प्रकार की आशंका चल रही है जिसका निदान करना आपके लिए आवश्यक है नहीं तो आपका संबंध बिगड़ सकता है।

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है इस सप्ताह आप अपनी कार्यशैली में गजब का परिवर्तन देखेंगे वैचारिक स्तर आपका बहुत हाई रहेगा इस सप्ताह आपसे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपका मुरीद हो जाएगा यह सप्ताह आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ-साथ नए प्रयोगों को करेंगे। जो सफल होंगे इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा है कार्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए आपको बड़ा सहयोगी पार्टनर मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है अपने परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने के योग हैं इस सप्ताह आप अपने पैतृक निवास स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है आप और आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा बीमारी के चलते इस सप्ताह आर्थिक व्यय कम होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें व्यायाम आदि का उपयोग कर सकते हैं।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताहआपके लिए जबरदस्त है आप अपना बड़ा लाभ अर्जित करने वाले हैं कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता आपको प्राप्त होगी इस सप्ताह अपने निर्णय पर अडिग रहे साथी इस सप्ताह आर्थिक लाभ के साथ साथ आर्थिक सपोर्ट भी आपको मिलेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है आपको अपनी मनचाही सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह आपके करियर के कई ऑफर प्राप्त होंगे लेकिन अपने मनपसंद करियर का चुनाव करने का आपके लिए यह अच्छा समय होगा।

लव - यह सप्ताह अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक हटाने में आप सफल होंगे इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ चल रहे पुराने सारे मतभेद आप खत्म कर एक नई शुरुआत करेंगे। आपका पार्टनर आपके प्रति समर्पित होगा। यह सप्ताहआप दोनों के लिए अनुकूल है

धनु - यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए शानदार है आप अपने कार्य में परिवर्तन लाकर बड़ा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह है आपके व्यवहार का परिवर्तन देखकर लोग आपके प्रति एक नए विश्वास से लोग आपसे जुड़ेंगे इस सप्ताह है आपको अपने परिवार की साथ-साथ सामाजिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति में कार्य कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार हैं आप नए लोगों से जुड़ेंगे सम्मान अर्जित करेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से भी अच्छा है परिवार में एक शानदार माहौल देखने को मिलेगा साथी किसी फंक्शन आदि में अपने परिवार के साथ आप जाएंगे इस सप्ताह किसी धार्मिक आयोजन के माध्यम से आपका पूरा परिवार एकत्रित होने वाला है।। निवेश का अच्छा समय है इस सप्ताह बड़े निवेशों से लाभ अर्जित के योग हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है हालांकि मौसमी बीमारियों से बचने का प्रयास करें इस सप्ताह ठंड में बाहर टहलने आदि आपके लिए अच्छा नहीं है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें हालांकि यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है।

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताहआपके लिए अच्छा है कार्यक्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे किसी बड़ी पार्टनरशिप आदि में आप सहभागी बन सकते हैं। जिससे बड़ा लाभ अर्जित के योग बनेंगे इस सप्ताह आप नए कार्यों में उत्साह लेंगे आर्थिक तौर से यह सप्ताह अच्छा है नए कार्यों में निवेश से लाभ प्राप्त होगा।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस सप्ताह मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है निराश ना हो अपनी मेहनत पर विश्वास रखें आगामी समय आपको सफलता प्राप्त होगी

लव - इस सप्ताह है आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी जेब पर भी खर्च बढ़ेगा आपका पार्टनर शॉपिंग आदि में आपका धन खर्च कर सकता है।

मकर - इस सप्ताह अपने जीवन के प्रति आप नकारात्मक विचारों से भारी नजर आएंगे जिस कारण आपको अपनी निजी लाइफ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप कार्य की प्रति उत्साह हीन रहेंगे जिस कारण कार्य क्षेत्र में गिरावट देखने को मिलेगी साथी इस सप्ताह कर्ज के भोज के कारण मन अशांत रहेगा बैंक आदि के लोन आदि के चक्कर में आप इस सप्ताह है काफी परेशान नजर आएंगे इस कारण लोगों से आर्थिक मदद मांगना पड़ सकती है इस सप्ताह परिवार में मतभेद की स्थिति भी निर्मित होगी पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में आपसी झगड़ा हो सकता है। यह सप्ताह मौन रहकर कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा वाणी का सदुपयोग करके आप मुश्किल समय को आसान बना सकते हैं।

स्वास्थ्य - यह सप्ताहआपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता किसी विशेष बीमारी की चपेट में आप या आपका परिवार का कोई व्यक्ति आ सकता है। जिस कारण आर्थिक वह होगा। इस सप्ताह है आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी जिस कारण आर्थिक सपोर्ट लेना पड़ सकता है। ऐसे समय में व्यर्थ के खर्चों को कम करके आप कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह फिजूल खर्ची पर रोक लगा ले

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि आपको अपनी मनचाही सफलता मिलने में अभी समय है निराश ना हो परिश्रम करने में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें

लव - इस सप्ताह है आपकी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ सकती हैं आपका लव पार्टनर आपके प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। जिस कारण आप की स्थिति और बिगड़ सकती है कुछ समय का इंतजार करें शीघ्र ही आप इन समस्याओं से निजात पाएंगे

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा साप्ताहिक की शुरुआती समूह में आपको समस्याओं का सामना करना होगा। आर्थिक समस्या के साथ-साथ इस सप्ताह आपको पारिवारिक समस्याओं से भी जुझना होगा। इस सप्ताह आपने लोगों पर अत्यधिक विश्वास ना करें नहीं तो आपको बड़ी हानिका सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को छुपा कर रखें नहीं तो आपके विरोधी आपकी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ मतभेद और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में वाणी पर संयम व्यवहार में परिवर्तन आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस सप्ताह कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण आपका आर्थिक वह होगा। साथी आपका स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी जिस कारण मन अशांत रहेगा वह कार्य क्षेत्र में भी हानि की संभावना है

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है इस सप्ताह आपको बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको आर्थिक सहयोग मांगना पड़ सकता है। इस सप्ताह है बैंक आदि के लोन आदि के चक्कर में आप काफी परेशान रहेंगे आर्थिक स्थिति इस सप्ताह ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण करके आप इस स्थिति से उभर सकते

कैरियर - इस सप्ताह आपके करियर में सफलता मिलने में समय है आपको अत्यधिक परिश्रम के बाद भी मनचाही सफलता अभी प्राप्त होने में संदेह है ऐसी स्थिति में हताश निराश ना हो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे निश्चित आपको सफलता मिलेगी

लव - यह सप्ताहआपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है आपका पार्टनर आपकी विपरीत समय में आपका सहभागी बनेगा ऐसे समय में पार्टनर का सहयोग आपको परिस्थिति से लड़ने में सहायता करेगा

मीन - यह सप्ताहआपके लिए शानदार रहने वाला है। पिछले कुछ समय से जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं इस सप्ताह उन परेशानियों का हाल आप खोजने में सफल होंगे यह सप्ताहआर्थिक तौर से भी आपके लिए अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में नई अफसर प्राप्त होंगे नए लोगों से जुड़ना होगा। इस सप्ताह आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे। और अत्यधिक लगाव से कार्य को करेंगे। परिवार के साथ इस सप्ताह कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। आपसी मतभेद बुलाकर इस सप्ताह आपका परिवार एकत्रित नजर आएगा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी लोग परास्त होंगे इस सप्ताह आप अपने प्रयासों से नई उपलब्धि हासिल करेंगे। किसी कार्य विशेष के लिए आपको नया दायित्व मिल सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। हालांकि वाहन आदि के चलने में सावधानी रखें नहीं तो चोट लगने की संभावना है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए खान-पान पर नियंत्रण रखें।

वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शानदार है। कार्यक्षेत्र में एक और जहां आपका विस्तार होगा। वहीं नए लोगों से जुड़ना होगा। वह आपको बड़ा आर्थिक सपोर्ट भी इस सप्ताह मिलेगा जिस कारण अपने कार्यों की शुरुआत करने में सफल होंगे व्यापार व्यवसाय में लाइव की स्थिति है नौकरी वर्ग वालों के लिए भी इस सप्ताह बड़ी सफलता मिलेगी

कैरियर - अपने करियर के लिए यह सप्ताह आपके लिए खास रहने वाला है। आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा इस सप्ताह है आप अपने करियर में बड़ा लाभ अर्जित करेंगे।

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए भी अच्छा है। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ आप दोनों इस सप्ताह हैं काफी करीब रहेंगे वह अपनी लाइफ को लेकर कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। जो आगामी समय में आम दोनों के लिए अच्छा होगा।।