Weekly Horoscope 23 November To 29 November 2025: इन जातकों का जीवन इस सप्ताह रहेगा खुशहाल, पढ़ें राशिफल

धर्म डेस्क। इस सप्ताह का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। कहीं कार्यभार बढ़ने से तनाव दिखेगा, तो कहीं अवसर और लाभ के नए द्वार खुलेंगे। कई राशियों को करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कुछ लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जबकि कुछ को पारिवारिक जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी सप्ताह मिश्रित संकेत दे रहा है कुछ को राहत मिलेगी, तो कुछ को सावधान रहने की चेतावनी है। प्रेम जीवन में कुछ राशियों के लिए मधुरता बढ़ेगी तो कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण पल रहेंगे।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर संभाल कर रहने की आवश्यकता है मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है जिस कारण आपके कार्य में बाधा आ सकती है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेगी

मेष - इस सप्ताह आपके ऊपर कार्य का अत्यधिक दबाव रहेगा जिस कारण आप मानसिक तौर से थकावट महसूस करेंगे इस सप्ताह किसी विशिष्ट कार्य को लेकर लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है आपको परिवार के साथ समय व्यतीत करने का इस सप्ताह कम समय प्राप्त होगा जिस कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां कार्य अधूरे रह सकते हैं इस सप्ताह इस मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं

लव - यह सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद जो चले आ रहे हैं और बढ़ सकते हैं जिस कारण दोनों में दूरियां संभव हैं अभी अपने रिश्ते के लिए समय निकाले नहीं तो रिश्ता बिगड़ सकता है।

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है सप्ताह के उतरते समय में किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिली जानकारी आपके लिए लाभान्वित करने वाली है

वित्त - आर्थिक तौर से इस सप्ताह आपको अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी रुका हुआ धन न मिलने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में परेशान कर सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहेगा हालांकि सर्दी जुकाम आदि मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं इस सप्ताह खान-पान पर नियंत्रण रखना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा

वृषभ - यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा सप्ताह है कि शुरुआती समय में जहां आप कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां महसूस करेंगे वही सप्ताह के उतरते समय में आपको कहीं से बड़े लाभ की योग बनेंगे इस सप्ताह नए मित्रों से जुड़ना होगा पारिवारिक माहौल संभालने की जिम्मेदारी इस सप्ताह आपके ऊपर रहेगी कुछ पुरानी बातों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी का इस सप्ताह आप निर्वाह करने में सफल होंगे

लव - सप्ताह लव लाइफ के लिए शानदार है अपने लव पार्टनर के साथ आपको कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं साथी आप दोनों के बीच चल रहे मतभेद खत्म होंगे अपनी लाइफ में रिश्ते को लेकर कोई नई शुरुआत कर सकते हैं

कैरियर - इस सप्ताह करियर के लिए प्रयास कर रहे लोगों को थोड़े इंतजार की आवश्यकता है आपकी मेहनत के अनुरूप सफलता अभी प्राप्त होने में संदेह है

वित्त - यह सप्ताह है आर्थिक तौर से अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत होगी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी अपने लोगों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है जिस कार्य को लेकर अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं निराश ना हो सफलता प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करें

वित्त - इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपसी लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपको कुछ विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं इस सप्ताह प्रॉपर्टी आदि के कार्यों में निवेश करने से लाभ होगा व्यापार व्यवसाय में स्थिति अच्छी रहेगी आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां जो चल रही है उसमें निजात मिलेगी आपके स्वास्थ्य में लाभ होगा मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य का ख्याल रखें जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी।

मिथुन - यह सप्ताह है आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है इस सप्ताह सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी आपकी कार्यशैली के कारण विरोधी भी आपकी मुरीद होंगे इस सप्ताह कोई बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ आ सकते हैं जिस कारण बड़े लाभ के योग बन रहे हैं इस सप्ताह मन की बात किसी से ना करें नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य में कर सकता है अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें

लव - इस सप्ताह लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आप और आपके पार्टनर के परिवार के लोग आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं जिस कारण आप दोनों की चल रहे रिश्तों में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं इस सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन लाइफ के लिए आप ले सकते हैं

कर्क - यह सप्ताह अच्छा है लेकिन संभाल कर चलने की आवश्यकता है विरोधी किसी बड़ी चाल में आपको फंसा सकते हैं जिस कारण आर्थिक नुकसान के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान को ठेस पहुंच सकती है इस सप्ताह परिवार के साथ कहीं लंबा जाने का प्लान बन सकता है किसी पुराने विवाद के खत्म होने से मन प्रसन्न रहेगा

स्वास्थ्य - यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा स्वास्थ्य को लेकर चल रहे परेशानियों से आपको निजात मिलेगी साथी आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ हेल्प टिप्स का उपयोग कर सकते हैं

वित्त - यह सप्ताह है आर्थिक तौर से अच्छा कहा जा सकता है हालांकि कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं व्यापार व्यवसाय में विरोधी वर्ग प्रतिस्पर्धा में खड़ा नजर आएगा इस सप्ताह आर्थिक सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता पड़ेगी बैंक आदि के कर्ज को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह शानदार रहने वाला है इस सप्ताह आपको मन के अनुसार सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे है करियर के क्षेत्र में कोई नया रास्ता चुनना आपके लिए लाभकारी रहेगा

लव - इस सप्ताह लव लाइफ को लेकर आपके लिए खुशखबरी है आपका पार्टनर आपके मन माफिक आपके साथ रिलेशनशिप में रहने वाला है जिस कारण आप दोनों के बीच चल रहा तनाव खत्म होगा यह सप्ताह आप दोनों के लिए अच्छा है

सिंह - इस सप्ताह आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ बातों को लेकर निंदा का सामना करना पड़ सकता है परिवार के लोग आपकी कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद बढ़ा सकते हैं कार्यक्षेत्र में विरोधी वर्ग का दबाव महसूस होगा इस सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले इस सप्ताह आर्थिक लेनदेन करते समय सावधानी रखें, इस सप्ताह वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है साथ ही विवादों से दूर रहें कुछ बातों को इग्नोर करना आपके लिए बड़ी सफलता दिला सकता है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा परिवार में किसी का स्वास्थ्य कर सकता है मौसम के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं जिस कारण आर्थिक वह होगा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से दूसरों से कार्यक्षेत्र में आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है इस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी कार्य क्षेत्र में अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता इस सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है सफलता प्राप्त करने में संदेह है

लव - इस सप्ताह अपनी लव लाइफ को लेकर आप दोनों के बीच समय अच्छा व्यतीत होने वाला है आपका पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा इस सप्ताह आप अपने संबंध को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं

कन्या - यह सप्ताह है आपके लिए शानदार रहने वाला है इस सप्ताह घर में धार्मिक कार्य के आयोजन होंगे साथी परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी कार्यक्षेत्र में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आर्थिक तौर से इस सप्ताह पुराने निवेश के चलते आपको बड़े लाभ का संकेत प्राप्त होगा इस सप्ताह अपने पुराने मित्रों के साथ मिलना होगा तथा कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बना सकती है

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है मौसम के हिसाब से आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा खान-पान पर नियंत्रण रखें

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से अच्छा रहेगा पुराना रुका हुआ दिन प्राप्त होने से कार्यक्षेत्र में निवेश करने के अवसर प्राप्त होंगे साथी इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आप विस्तार कर सकते हैं व्यापार व्यवसाय में सहयोगी मित्रों के साथ मिलकर कोई लंबी पार्टनरशिप का आप हिस्सा बन सकते हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है कुछ इंतजार करवा सकता है कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता परिश्रम करने की आवश्यकता है

लव - इस सप्ताह आपको लव लाइफ में अपने पार्टनर का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा कुछ बातों को लेकर यदि आप परेशान हैं तो इस समय आपका पार्टनर आपकी हर कदम पर सहयोग देगा साथी अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी

तुला - इस सप्ताह आपको अपने मनमौजी स्वभाव के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इस सप्ताह वाणी का सदुपयोग करें नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है अपने पुराने कारनामों के चलते कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर आप मिल सकता है बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं परिवार के लोगों के साथ पुराने मतभेद खत्म करने में सफलता मिलेगी इस सप्ताह कार्यक्षेत्र को लेकर कोई बड़ी डील समझौता आप कर सकते हैं यात्रा आदि में जाते समय सावधानी रखें

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है हालांकि मौसम को ध्यान में रखकर अपने स्वास्थ्य का निरंतर ख्याल रखें विशेष कर खान-पान नियंत्रण रखें ठंड में बाहर जाने से बचें अति आवश्यकता में शीत संबंधी उपाय को करने से ना चुके

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक तौर से आपको लाभ देने वाला रहेगा कार्यक्षेत्र में जहां एक और आपको नई पार्टनर से मिलने वाली है वही आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा जिस सप्ताह व्यापार व्यवसाय में आप विस्तार की योजना बना सकते हैं साथी आपके साथ के लोग आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे किसी बड़े कार्य में धन के निवेश के योग बन रहे हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा है मन माफिक सफलता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं इस सप्ताह किसी विशिष्ट व्यक्ति की सलाह आपको बड़ी सफलता दिला सकती है

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर बातचीत कर सकते हैं यह सप्ताह आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है यदि आप दोनों अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो इस सप्ताह का भरपूर उपयोग कर सकते हैं समय अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करें यह सब आप दोनों के लिए अच्छा है।

वृश्चिक - इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जिस कारण आप कुछ उलझन महसूस कर सकते हैं अच्छा होगा अपने किसी विशिष्ट परिचित व्यक्ति के साथ आपको अपनी बातों को शेयर करें पर ध्यान रखें आपकी गोपनीय बातें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ना हो जो आपका विरोधी हो इस सप्ताह आपको हर क्षेत्र में परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा साथ ही निवेश की स्थिति में आर्थिक बड़ी मदद आपको मिल सकती है जिस कारण आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा परिवार में मांगलिक कार्यों के योग होंगे तथा परिवार के किसी विशेष व्यक्ति से चल रहे मतभेद खत्म होंगे

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है इस सप्ताह आप खराब चल रहे स्वास्थ्य से राहत पाएंगे साथी आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निकाल सकते हैं

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है अच्छा खासा रहने वाला है अच्छे कार्यों की शुरुआत होगी आर्थिक बड़ी मदद प्राप्त होगी व्यापार व्यवसाय में कुछ बड़ा परिवर्तन करने का विचार बन सकता है जो सफल होगा इस सप्ताह रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं

कैरियर - इस सप्ताह अपने करियर को आप एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे साथी आपके करियर में बड़े बदलाव के साथ सफलता प्राप्त होगी बदलावों से घबराएं नहीं यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है इस सप्ताह आप अपने करियर में स्थापित होंगे

लव - लव लाइफ की दृष्टि से यह सप्ताह परेशानियों भरा रह सकता है आप अपने पार्टनर के साथ पुराने मतभेदों के साथ-साथ कुछ नई बातों को लेकर बड़ी उलझन उत्पन्न हो सकती है साथ ही कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा आप दोनों के बीच मतभेद की स्थिति निर्मित की जा सकती है अच्छा होगा कुछ बातों को बैठकर हल करने का प्रयास करें

धनु - इस सप्ताह अपने परिवार के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं जीवनसाथी के लिए कुछ बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं इस सप्ताह मनोरंजन की दृष्टि से आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं परिवार में मांगलिक कार्यों के योग निर्मित होंगे इस सप्ताह अपने व्यवहार में आप बड़ा परिवर्तन करेंगे जिस कारण लोग आपकी खूब प्रशंसा करेंगे अपनी वाणी से इस सप्ताह आप लोगों को रिझाने में सफल होंगे इस सप्ताह कुछ पुरानी बातों मतभेदों को दूर करने के लिए आप लोगों से सॉरी बोलकर बात को खत्म कर सकते हैं जिससे आगामी समय में लाभ प्राप्त होगा

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है अपने स्वास्थ्य को लेकर आप और आपका परिवार सजग नजर आएगा साथ ही इस सप्ताह आप खानपान पर नियंत्रण रखकर अपने और अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य का ख्याल रखें ठंड में बाहर निकलने से बचे।

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तौर से लाभान्वित करने वाला रहेगा कार्य क्षेत्र में बड़े निवेश के ऑफर प्राप्त होंगे साथी इस सप्ताह है अपने पार्टनरों के साथ मिलकर कार्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन और विस्तार करने में आप सफल होंगे इस सप्ताह आपको बड़ी आर्थिक मदद प्राप्त होगी जिस कार्य क्षेत्र में विकास करने में आप सफल होंगे

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा खासा रहने वाला है अत्यधिक परिश्रम आपको बड़ी सफलता दिलाने बाला है आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी

लव - अपने पार्टनर के साथ यह सप्ताह परेशानियों भरा रहने वाला है छोटी-छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच मतभेद बना सकते हैं जिस कारण तनाव की स्थिति रहेगी आपका पार्टनर आपसे कुछ बातों को छुपा सकता है अच्छा होगा आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें संबंध को बचाने के लिए एक बार प्रयास अवश्य करें।

मकर - यह सप्ताह है आप और आपके परिवार के लिए सावधानी रखने का है आर्थिक तौर से इस सप्ताह कोई बड़े नुकसान की संभावना है इसलिए हर कार्य में सावधानी रखें इस सप्ताह आपको परिवार में चल रहे मत भेद को दूर करने के लिए आप अत्यधिक प्रयासरत रहेंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी इस सप्ताह कोई अनहोनी हो सकती है जिस कारण मन अशांत रहेगा वाणी का उपयोग संभलकर करें नहीं तो बड़े नुकसान की संभावना बन रही है इस सप्ताह है अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने उजागर न करें नहीं तो आप किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार बन सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता आप और आपका परिवार किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकता है जिस कारण आर्थिक व्यय होगा साथी आपको अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है स्वास्थ्य का ख्याल रखें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा स्वास्थ्य कारणों से वह पारिवारिक समस्या के चलते आपको बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना है व्यापार व्यवसाय में स्थिति बिगड़ सकती हैं साथी इस सप्ताह पुराने कर्ज आदि को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी इस सप्ताह है आर्थिक मदद प्राप्त करने में आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि मन माफिक सफलता प्राप्त करने में अभी समय लग सकता है परेशान ना हो आपका परिश्रम आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाएगा

लव - इस सप्ताह है लव पार्टनर के साथ में कुछ बातों को लेकर मतभेद ज्यादा बढ़ सकते हैं जिस कारण आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं साथ ही आपका पार्टनर आपसे दूर होने का प्लान कर सकता है और उसका दोस्त आपके ऊपर डालने का प्रयास कर सकता है अच्छा होगा अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए मुस्कान दायक है।

कुंभ - इस सप्ताह आपको नए लोगों से जुड़ना होगा आपके व्यवहार के कारण लोग आपकी और आकर्षित होंगे इस सप्ताह आपको संभाल कर रहने की भी आवश्यकता है कुछ लोग आपका दुरुपयोग कर सकते हैं आपके नाम का उपयोग करके कोई जालसाजी या फ्रॉड आदि आपके साथ हो सकता है इस सप्ताह परिवार के लोग आपसे नाराज रह सकते हैं जिस कारण आपका दैनिक जीवन में कुछ परेशानियां महसूस होगी जीवन साथी के साथ भी कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं इस सप्ताह विवादों से दूर रहें वाणी पर संयम रखें साथ ही यात्रा आदि में सावधानी रखें दुर्घटना संबंधी योग बन सकते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह है अच्छा नहीं कहा जा सकता आप और आपका परिवार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित नजर आएगा इस सप्ताह खान-पान पर नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता है साथ ही मौसम के हिसाब से अपने शरीर की सुरक्षा करें

वित्त - आर्थिक तौर से यह सप्ताह है आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी इस सप्ताह आर्थिक सहयोग मिलना बहुत कठिन रहेगा आप अपनी चतुराई से ही किसी से मदद प्राप्त कर सकते हैं कार्यक्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में इस सप्ताह बड़े आर्थिक मदद की जरूरत महसूस होगी इस सप्ताह है आपकी बुद्धि और व्यवहार के कारण आपको लाभ प्राप्त होगा

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अभी आपके इंतजार करने की आवश्यकता है इस सप्ताह आपकी उम्मीद के हिसाब से सफलता मिलना संभव नहीं है परिश्रम करने से ना घबडाए इस सप्ताह किसी विशिष्ट व्यक्ति सलाह आपको लाभ दे सकती है

लव - अपनी लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से इस सप्ताह आपको निजात मिलने वाली है आपका नाराज पार्टनर आपके व्यवहार के कारण अपनी नाराजगी को खत्म करेगा इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होने वाला है कुछ बातों की सावधानी रखें पुरानी बातों को फिर से दोहराए नहीं तो बात बिगड़ सकती है

मीन - यह सप्ताह आपको अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है बिना परिश्रम के कोई भी बड़ी सफलता इस सप्ताह आपके हाथ आने वाली नहीं है साथी आपको इस सप्ताह है अपने विरोधी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है आपके कार्य को प्रकारने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र या झूठी अपवाह आपके प्रति फैलाई जा सकती है इस सप्ताह अपने परिवार के लोगों से मतभेद बढ़ सकते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं इस सप्ताह किसी लंबी यात्रा का योग निर्मित हो रहा है परिवार बच्चे जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग निर्मित होते हैं

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक है हालांकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आप और आपका परिवार आ सकता है बाहर के खाने से बचें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें कुछ व्यायाम का उपयोग करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी व्यापार व्यवसाय में स्थित लाभ के योग निर्मित होंगे हालांकि आर्थिक सहयोग इकट्ठा करना इस सप्ताह है आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी यदि आप इस चुनौती से निपटने में सफल होते हैं तो इस सप्ताह आपको बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है आज सप्ताह व्यापार क्षेत्र में आप बड़ा परिवर्तन और विस्तार कर सकते हैं

कैरियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं आपके परिश्रम इस सप्ताह आपको बड़ी सफलता दिला सकता है इस सप्ताह अपने व्यवहार में कंट्रोल रखें

लव - इस सप्ताह अपने लव पार्टनर से कुछ बातों को लेकर नोक झोंक हो सकती है हालांकि यह सप्ताह आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है आपका पार्टनर अपने प्यार का इजहार आपके सामने कर सकता है इस सप्ताह आप दोनों किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं साथ ही यह सप्ताह आप दोनों के लिए कोई नई खुशखबरी लेकर आने वाला है।