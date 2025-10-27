Weekly Horoscope 27 October To 3 November 2025: इन जातकों की बाधाएं होंगी दूर, भगवान का मिलेगा आशीर्वाद; पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

धर्म डेस्क। नया सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी राशियों के लिए नई उम्मीदें, अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल जीवन के चार अहम पहलुओं स्वास्थ्य, वित्त, करियर और प्रेम जीवन पर असर डालेगी।

कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह आर्थिक लाभ और प्रगति का रहेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य व पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वहीं प्रेम संबंधों में कहीं नज़दीकियां बढ़ेंगी तो कहीं गलतफहमियां दूर होंगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने का संकेत दे रहा है।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य प्रायः ठीक रहेगा, खासकर मौसम के लिहाज़ से। फिर भी कुछ पेट दर्द, हाथ-पैर में दर्द, और कार्यभार की अधिकता के कारण मानसिक तनाव में वृद्धि संभव है। सप्ताह के दूसरे भाग में संभव है कि आपकी जीवनसाथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाए।

मेष - इस हफ्ते कुछ तनाव भरे पल आ सकते हैं, खासकर पारिवारिक समस्याओं के कारण आप थोड़ा चिंतित रहेंगे. परिवार में पहले से चल रहे मतभेद बढ़ने की संभावना है, जिसका एक कारण आपका स्वभाव भी हो सकता है. अपने बोलचाल और वाणी पर संयम बनाए रखें; स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाने से ही हालात सुधर सकते हैं, नहीं तो आपका जो बना-बनाया काम उलझ सकता है. इस सप्ताह परिवार के साथ घर पर अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, और आप परिवार के लिए कुछ नया निर्णय भी ले सकते हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले सभी की राय एक बार अवश्य ले लें, अन्यथा आपके इस कदम का विरोध भी हो सकता है.

वृषभ - इस हफ्ते आपके लिए मानसिक तनाव के कारण कार्य में अधिकता, शारीरिक थकान और स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है. संभव है कि इस सप्ताह आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल जाए, जिससे आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकेंगे. दैनिक जीवन में मित्रों के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और विवाद से बचें. व्यापार-व्यवसाय में जोखिम उठाने से पहले और पार्टनरशिप में भागीदारी करने से पहले पार्टनर के बारे में फैक्ट चेक कर लें. इस हफ्ते जीवनसाथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना भी है. किसी कार्य में मन नहीं लगेगा और बच्चों की पढ़ाई को लेकर मानसिक चिंता बनी रहेगी.

लव - इस हफ्ते आपके रिश्ते में थोड़ी असमंजस पैदा हो सकता है क्योंकि आपका प्यार करने वाला पार्टनर आपसे बाहर घूमने की तैयारी कर सकता है। समय की कमी के कारण आप उनकी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है और दूरी भी बढ़ सकती है। इसलिए अपने पार्टनर को थोड़ा समय दें, उनके साथ कुछ क्षण बिताने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों के बीच की कड़वाहट धीरे-धीरे कम हो सके और रिश्ते में फिर से समझदारी बनी रहे।

करियर - इस हफ्ते करियर के मामले में बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि इस समय भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है. हालांकि सप्ताह के अंत की तरफ किसी खास व्यक्ति से संपर्क बनने पर आपका काम बन सकता है.

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में उथल-पुथल देखा जा सकता है, इसकी एक प्रमुख वजह स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी हो सकता है. साथ ही पुराने व्यवसाय में भागीदार आपके साथ सहयोग छोड़ सकते हैं, जिससे नुकसान की स्थिति बन सकती है. इस प्रकार के हालात में लॉस या घाटा संभव है. व्यावसायिक कार्यस्थल में बड़े बदलाव करने से बचना ही उचित रहेगा. इस सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी स्रोत से विशेष आर्थिक सहायता मिल सकती है, जो रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

कैरियर - यह हफ्ता आपके करियर के लिए थोड़ा और इंतजार लेकर आ सकता है. जिस सफलता को आप पाने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसे पाने में अभी वक्त लग रहा है. लेकिन उम्मीद न छोड़ें, मेहनत जारी रखें. निराश होने की जरूरत नहीं है, खुद पर भरोसा बनाए रखें, आपका परिणाम जल्द ही आपके सामने होगा.

वित्त - इस हफ्ते किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह सोच-समझ लें, क्योंकि धोखेबाज़ लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट के बहाने भी आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी बड़े सौदे या नए कार्य के आरम्भ से पहले हर चीज को सावधानी से देखरेख करें

स्वास्थ्य - इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है क्योंकि मौसमी बुखार, जुकाम-जुकाम जैसी बीमारियां फिर से सामने आ सकती हैं। इससे आपको और आपके परिवार को परेशानी हो सकती है और कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको सेहत के साथ-साथ बजट पर भी खास नजर रखने की जरूरत रहेगी।

लव - इस हफ्ते आप अपने प्रेम साथी के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं. वह इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन को लेकर कुछ अहम निर्णय लेने के बारे में आपसे बातचीत कर सकता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है. आपका प्रेम साथी हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा और आपका साथ नहीं छोड़ेगा.

मिथुन - यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहने जा रहा है। नई आय के स्रोत मिलेंगे और इस सप्ताह आपके भीतर नए विचार उभरेंगे। आप किसी बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। राशि के अनुसार इस सप्ताह आपके ऊपर बड़ा दायित्व आ सकता है, जिसे आप सफलतापूर्वक निभा लेंगे। परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी और पुराना रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। मित्र वर्ग के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। समय के व्यर्थ के वाद-विवाद से बचना बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है।

स्वास्थ - यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत अधिक व्यस्तता और मौसम के बदलाव के कारण आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं. परिवार में कुछ समय से चल रहे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से इस सप्ताह आपको निजात मिल सकती है.

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में नया ऑफर मिल सकता है और बड़ा काम भी हाथ लग सकता है। आपका काम पसंद किया जाएगा, जिससे लोगों में आपकी मांग बढ़ेगी। आप पर्सनल लोन आदि लेकर खुद का कोई छोटा-सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

केरियर - इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलने की संभावना है। जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य अपने मनचाहे कार्य को प्राप्त करना है, उन्हें इस सप्ताह वह अवसर मिल सकता है। विदेश यात्रा या विदेश में करियर बनाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी इस अवधि में प्रयास सफल होने के संकेत हैं।

लव - यह हफ्ता आपका लव पार्टनर नाराज रहता है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। उनकी नाराजगी धीरे-धीरे दूर होगी और आपका रिश्ता पहले से बेहतर बनेगा। अपने प्यारे साथी के साथ आप घर के भीतर शांत और सुखद समय बिता पाएंगे। मौसम के रुख को देखते हुए आप दोनों कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ यह समय बेहद खास और यादगार रहेगा।

कर्क - यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. इस सप्ताह आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर पाएंगे, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी. परिवार में खुशहाली बनेगी और पुराने मतभेद पूरी तरह दूर होकर घर में सामंजस्य नजर आएगा. इस सप्ताह आप प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में बड़ा निवेश कर सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. किसी अंजान व्यक्ति से दूरी बना कर रखें. बच्चों और पति/पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ छोटी-मोटी परेशानी आ सकती है. घर में इस सप्ताह नया मेहमान भी आ सकता है.

स्वास्थ - यह समय स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़िया रहने वाला है, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता और मौसम के कारण आप कुछ शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं। कुछ समय से परिवार में चले आ रहे स्वास्थ्य संबंधी खराबी इस सप्ताह खत्म हो सकती है और आपको राहत मिल सकती है।

वित्त - इस सप्ताह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए सुखद संकेत मिलेंगे। कार्यस्थल पर नया ऑफर आ सकता है और बड़ा कोई काम आपको मिल सकता है। आपके काम को लोग सराहेंगे, जिससे आपकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। आप पर्सनल लोन आदि के जरिए खुद का छोटा-सा काम शुरू कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में खास तौर पर आपके मित्रों, और विशेषकर जीवनसाथी का जरूरी सहयोग मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और आपकी आय बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

केरियर - इस हफ्ते करियर के क्षेत्र में उम्मीदें आती-जाती रहेंगी, लेकिन परिणाम आपके प्रयासों पर निर्भर रहेगा। मेहनत और सतत प्रयास से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती दिखेगी, और यह समय आपके लिए शानदार लाभ लेकर आ सकता है। इस सप्ताह आपके भीतर की प्रेरणा और दृढ़ संकल्प आपको वही कार्य दे सकते हैं जो आप चाह रहे थे। संभव है कि आपकी पदोन्नति या प्रमोशन की भी कुछ अच्छी खबर मिले, जिससे आपका करियर मार्ग और भी उज्जवल होगा।

लव - यह सप्ताह आपके लव पार्टनर के साथ बेहद खास रहने वाला है, जिनके साथ कुछ समय से दूरी-सी महसूस हो रही है। उनके मन की नाराज़गी इस सप्ताह दूर होगी और आपका रिश्ता फिर से पुरानी मिठास से भर उठेगा। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को मजबूती देंगे और एक-दूसरे के साथ खुशहाल पल बिताएंगे। घर पर और अपने साथी के साथ आपका समय काफी सुखद रहेगा।

सिंह - इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए कुछ कठिनाइयों भरे मौके रहने वाले हैं। आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपके खास दोस्त से भी बड़ा धोखा मिलने की संभावना बनती है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसलिए सतर्क और सावधान रहना जरूरी है। पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह कुछ बातें बाद में सामने आ सकती हैं, पति/पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिससे आप मनोवैज्ञानिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करेंगे। इस दौरान घर के भीतर हलचल बनी रहेगी; परिवार में मेहमानों का आना-जाना बना रहेगा

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशानियां महसूस कर सकते हैं। मौजूदा समय में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य नहीं रहने वाला है। मौसम के बदलाव से आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमारी हो सकती है, जिससे कभी-कभी अधिक चले-फिरे रहने की स्थिति बन सकती है।

वित्त - यह सप्ताह आर्थिक तनाव का सापेक्ष समय हो सकता है। संभावना है कि आपकी नौकरी या कार्यस्थल में परिवर्तन से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी मेहनत के फल में कमी आ सकती है। इसी वजह से वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी सप्ताह थोड़ा अस्थिर रह सकता है, जिससे खर्च बढ़ सकता है। यदि आप व्यापार-व्यवसाय कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धी या विरोधी वर्ग के प्रत्यक्ष प्रभाव से सतर्क रहना होगा; संभव है कि साझेदार के साथ मिलकर किए गए कुछ प्रबंधों में धोखा मिलने की आशंका हो। ऐसे समय में सावधानी बरतें

कैरियर - यह सप्ताह आपके करियर के लिए कठिन परिश्रम का है; आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी. इसके बावजूद मनचाही सफलता मिलने का भरोसा अभी कुछ क्षितिज से दूर लग सकता है. फिर भी यह सप्ताह आपका परिश्रम से भरा रहेगा और आप इसी निरंतर उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे.

लव - इस हफ्ते आपकी प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयाँ महसूस हो सकती हैं. हो सकता है आपका पार्टनर आपसे बहस करे. परिवार और पार्टनर के बीच पैदा हुई असमंजस आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है. बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बैठकर समस्या का ठोस हल निकालें.

कन्या - इस सप्ताह आप कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन यह सप्ताह इस काम की इजाज़त नहीं देता। इस हफ्ते किसी भी बड़े परिवर्तन को करना आपके लिए उचित नहीं होगा। साथ ही, अपने पार्टनरशिप के उन लोगों से थोड़े सावधान रहें जो आपकी स्थिति को कमजोर कर सकते हैं; नहीं तो आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है। परिवार में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव दिखाई दे सकते हैं, और कुछ मतभेद भी दूर होंगे, पर वहीं कुछ विवाद भी नए से उत्पन्न हो सकते हैं।

स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता आपके सामने बनी रह सकती है. संभव है कि किसी पुरानी बीमारी की वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए, जिससे आप परेशान होंगे. वहीं आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, जिससे घर की स्थिति तनावपूर्ण बनेगी. इन सब चीजों के कारण आप चिंतित रहने लगेंगे, और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है.

वित्त - इस सप्ताह आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपके व्यापार व्यवसाय में नुकसान होने के योग बन रहे हैं किसी व्यक्ति को बड़ी धनराशि कार्यक्षेत्र में उधर के रूप में देना आपके लिए बड़ा सर दर्द बन सकता है बिना सोचे समझे किसी भी कार्य की शुरुआत इस सप्ताह ना करें नहीं तो हानि उठाना पड़ सकती है

करियर - करियर की दृष्टि से यह सप्ताह कोई नई उम्मीद लेकर आने वाला है हो सकता है आप अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार बना ले किसी की सलाह पर और यह आपके लिए लाभदायक भी रहेगा

लव - इस सप्ताह आप अपनी लव लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं हो सकता है परिवार के लोग आपके पार्टनर और आपके संबंध से खुश ना हो इस कारण आपको अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ सकता है

तुला - यह सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है सप्ताह की शुरुआत में आपको आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त लाभ के चांस बन रहे हैं इस कारण आपको ही बड़ी डील समझौता कर सकते हैं जिसका लाभ आपके आगामी समय में मिलेगा परिवार की दृष्टि से यह सप्ताह खास अच्छा रहने वाला है घर में मेहमानों की आवत लगी रहेगी साथी परिवार के साथ मूवी देखना घूमना फिरना इस सप्ताह आपका परिवार के साथ बीतने वाला है परिवार में कुछ छोटे-मोटे विवाद निर्मित हो सकते हैं लेकिन चिंता की बात नहीं है जीवनसाथी और बच्चों के ठीक रहेंगे साथी आप इस सप्ताह किसी बड़े निवेश के बारे में विचार कर सकते हैं इस सप्ताह सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा पद आपको दिया जा सकता है जिसका असर आपके व्यक्तित्व और सामाजिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा

स्वास्थ्य - इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परिवार में भी हल्के-फुल्के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे दिख सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ठीक रहेगी। मौसमी बीमारियां कम रहेगी यदि आप खान-पान पर थोड़ा संयम बरतें। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए नियमित व्यायाम करें

वित्त - इस सप्ताह आपके पेशेवर जीवन में बड़े फायदे आने के संकेत हैं. आपके पुराने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फिर से चालू होने से आपको बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है. जबकि पहले से हुए समझौतों के अनुसार भी आय में वृद्धि संभव है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. अपने मित्रों, रिश्तेदारों या सहयोगियों से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी सक्षम हो सकती है, जिससे कार्यस्थल पर आपके पारिवारिक और आर्थिक समीकरण बेहतर होंगे. नई आय के स्रोत बनने की संभावना भी नजर आ रही है

कैरियर - यह सप्ताह आपके करियर के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। इस समय आपको अपने मन मुताबिक कैरियर पाने के शानदार अवसर मिल सकते हैं, और मेहनत से किए गए प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। साथ ही कैरियर से जुड़ी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बेहतर होगा। इस दौरान आपका मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा, और आप अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ पाएंगे।

लव - इस हफ्ते आपके प्रेम भागीदार के साथ थोड़ा बहुत तनाव भी आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर समय आपका साथ देगा। आप दोनों मिलकर एक-दूसरे के मन की गहराइयों को साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में नयी गर्माहट बनी रहेगी। साथ में बाहर घूमने-फिरने का आयोजन बन सकता है, जिससे रोमांस और मधुरता दोनों बढ़ेंगे। प्रेम के लिहाज़ से यह समय शुभ है

वृश्चिक - यह सप्ताह आपके लिए कई खास संभावनाओं के साथ आ रहा है। आपके बड़े कामों का पूरा होना आपके मन को खुशी देगा, वहीं ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिलने की संभावना भी बन सकती है। इस सप्ताह आपका मन आध्यात्मिक उत्थान और भावनात्मक संतुष्टि से भरा रहेगा, और आप एक महत्वपूर्ण यात्रा पर परिवार के साथ जा सकते हैं। घर-परिवार में आने-जाने का सिलसिला माहौल को खुशनुमा और जीवंत बनाए रखेगा। आप अपने परिवार और बच्चों के लिए इस सप्ताह बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, ताकि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फैमिली प्लानिंग के संदर्भ में भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण हो सकता है; आप बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर एक बड़ा निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के नजरिए से सामान्य रहा होगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक आपकी सेहत में सुधार के संकेत दिखेंगे। काम का अधिक बोझ भी मौसमी बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है

वित्त - इस सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहने की संभावना है. संभव है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील आपके पक्ष में आए और इससे आपको वित्तीय फायदे मिलें. अगर आप लंबे समय से आत्म-रोजगार या नया व्यवसाय शुरू करने की सोच बने हुए थे, तो इस सप्ताह उसे शुरू करने के लिए अच्छी स्थिति बन सकती है और आप सफलता पा सकते हैं. शेयर बाजार में आपके निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद है.

कैरियर - इस हफ्ते करियर के मामले में आप भाग्यशाली साबित होंगे। जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ सफलता आपको मिल सकती है। साथ ही कार्य से जुड़ी वजहों से विदेश यात्रा का मौका भी बन सकता है। आपका मन उत्साहित और प्रसन्न रहेगा, और आप बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने की बजाय अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहेंगे।

लव - यह हफ्ता आपके लव पार्टनर के लिए खास हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाकर रोमांस के पलों को और भी खास बना सकते हैं। इस सप्ताह आपके पार्टनर को आपसे अपनी लव life के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात भी सामने आ सकती है, जिससे आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।

धनु - यह सप्ताह आपके लिए गहन सोच-विचार के साथ कदम उठाने का समय है. आप किसी बड़ी समस्या में फँस सकते हैं या विपक्ष के फैलाए गए षड़यंत्र का शिकार हो सकते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क और सावधान रहें. किसी अजनबी को बड़ी रकम उधार या दान में न दें. व्यापार या व्यवसाय में बड़ा निवेश करने से पहले परिवार और मित्रों की सलाह जरूर लें. इस सप्ताह आपकी कुछ अजीब-सी निर्णय लेने की वजह से परिवार के सदस्य चिंतित रह सकते हैं और संभव है कि वे आपका विरोध भी करें. इस कारण वाणी पर विशेष संयम रखने की जरूरत है, अन्यथा आपके द्वारा किया गया कोई भी निश्चय बिगड़ सकता है. घर-परिवार के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है

स्वास्थ्य - इस हफ्ते स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में आप थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगे और तनाव भी बढ़ सकता है। बाहर के खाने से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा ताकि आपको पेट और पाचन संबंधी समस्या कम हों। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खुद को प्राथमिकता दें।

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए कुछ तनावपूर्ण संकेत दे सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके सहयोगी पक्ष के साथ कुछ टकराव या दूरी भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते काम की गति धीमी पड़ सकती है और प्रगति बाधित हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों के साथ कुछ वाद-प्रतिवाद या विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके वित्तीय हालात पर पड़ सकता है और नुकसान की संभावना बन सकती है।

कैरियर - इस सप्ताह करियर के लिहाज़ से आपको आशातीत अवसर मिल सकते हैं. आपको वही करियर मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से सपना देख रहे थे. इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत मजबूत हैं. जो जातक काफी समय से बेरोजगार हैं, उनके लिए इस सप्ताह रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं. अनेक तरह के रोजगार विकल्प हाथ लगने के कारण मन में खुशी और उत्साह बना रहेगा

लव - इस हफ्ते आपके प्रिय पार्टनर के साथ कुछ छोटी-छोटी नाराज़गियों के बावजूद समय आपके पक्ष में बेहतर रहने वाला है। आप दोनों मिलकर अपनी दिल की बातें एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे, जिससे विश्वास और प्रेम मजबूत होगा। साथ में किसी आकर्षक स्थान पर घूमने-फिरने का भी कोई योजनाबद्ध अवसर बन सकता है, जिससे आपके रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। प्रेम के लिए यह समय काफी शुभ है और आप दोनों के बीच की गर्माहट बढ़ेगी।

मकर - इस सप्ताह आपको आर्थिक तौर पर कुछ मुश्किल महसूस हो सकती हैं, जिसके कारण आपके परिवार में बड़े भाई या किसी मित्र से आर्थिक सहायता मांगनी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा कदम आपका सम्मान के खिलाफ हो सकता है, पर मजबूरी में यह सप्ताह आपको यह कदम उठाने के लिए बाध्य कर देगी। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह कुछ परिवर्तन के संकेत दे रहा है; संभव है कि आपको अपने परिवार से अलग होना पड़े। बच्चों और पत्नी के कारण आपको अपने रहने की जगह या स्थिति में बदलाव करना पड़ सकता है। सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में विरोधी वर्ग सक्रिय रहेंगे, इसलिए सावधान रहें। कोई भी नया काम इस सप्ताह शुरू न करें

स्वास्थ - इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहने वाला है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। इस दौरान अपने खान-पान पर खास ध्यान दें और मौसमी बदलावों को ध्यान में रखें ताकि आप स्वस्थ जीवनशैली बनाए रख सकें।

वित्त - यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत मेहनतपूर्ण साबित होगा। आपकी कड़ी मेहनत के अनुरूप व्यापार या व्यवसाय में उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आप उम्मीद कर रहे थे, और साथ ही आपके प्रतिद्वंद्वी आपके क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ बड़ी डील करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप किसी भी कार्य या साझेदारी में कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से विचार करें। आर्थिक स्थिति पर भी इस सप्ताह बड़ा जोखिम न उठाने की सलाह है।

केरियर - इस सप्ताह करियर से जुड़ी कोशिशों में जुटे लोगों के लिए कुछ चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, खासकर उन नौकरियों या पदों के लिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ सफलता मिलना इस समय कठिन प्रतीत हो सकता है। सहयोगियों के साथ मतभेद बढ़ने की संभावना भी है, जिसके कारण आपको तनाव का अनुभव हो सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह कुछ कठिनाइयाँ लेकर आएगा, लेकिन धैर्य और सही निर्णय से आप परिस्थितियों से निपट पाएंगे।

लव - यह सप्ताह लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपके विचारों से प्रभावित होंगे साथ ही आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने-फीमेने जा सकते हैं, जिससे आपका बंधन और भी मजबूत होगा। अगर अभी तक आपने अपने दिल की बात अपने साथी तक नहीं पहुंचा है, तो यह सही समय है कि आप अपनी मन की बात खुलकर कह दें। आपके मन की बात सुनकर आपका साथी आपका अधिक सम्मान करेगा और आपकी प्रेम-केन्द्रित स्थिति में सुधार होगा। प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है, अपने दिल की धड़कनों को सहजता से व्यक्त करें और रिश्ते में नया जज़्बा लेकर आएं।

कुंभ - यह सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। आप जिस विचार को लेकर बैठे हैं, उसकी शुरुआत इस सप्ताह हो सकती है। यह समय आपके लिए एक सपने के सच होने जैसा है, परिवार और बच्चों के साथ बाहर घूमना-फिरना बनाने की योजना बनेगी, जिसे देखकर परिवार और बच्चों में उत्साह का माहौल बन जाएगा। इस सप्ताह आप पारिवारिक निर्णयों में अपनी हाँ भी दे पाएंगे, जिससे पुराने मतभेद दूर होंगे और रिश्तों में मधुरता लौटेगी। इसके साथ ही आपको पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिलने की भी संभावना है, जो आपको एक संतोषजनक और मनपसंद अनुभव देगा। मेहमानों का आना-जाना भी बना रहेगा और आपके घर पर कभी-कभी रिश्तेदारों-परिचितों की भीड़ लगेगी। किसी पुराने दोस्त से मिलना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ रहेगा। मौसमी बीमारियों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव संभव है, परन्तु इस पूरे सप्ताह आप सामान्य स्वास्थ्य से मुक्त रहेंगे। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार का पालन करें।

वित्त - इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति में बड़े लाभ दिखेंगे और मुनाफा संभव है। कार्यक्षेत्र में आपको एक बड़ा अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही आपके लिए आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपकी आर्थिक मदद मिलने की संभावना है।

करियर - इस हफ्ते आपके करियर के संदर्भ में कुछ और दिनों का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। आप जिस तरह के काम और सफलता चाह रहे हैं, उसमें अब देरी चल रही है। लेकिन निराश न हों, लगन और मेहनत करते रहें, समय आने पर सफलता आपके कदम चूमेगी।

लव - इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर तनाव बन सकता है, जिससे दोनों का मन थोड़ा अस्थिर रहेगा। बेहतर यह होगा कि कुछ समय के लिए अपने परिवार और पार्टनर को साथ लेकर उनके साथ समय बिताएं और एक-दूसरे की बात सुनें। ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते में सुकून लौटेगा और स्थिति बेहतर होगी।

मीन - सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है. आप तीर्थ यात्रा का विचार बना सकते हैं, जिससे परिवार में खुशहाल व सकारात्मक माहौल बनेगा. इस सप्ताह परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे और संभव है कि परिवार में नया सदस्य भी आ सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा. वहीं, इस सप्ताह आप भविष्य को देखते हुए प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश कर सकते हैं, जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा. इसके अलावा आप इस सप्ताह नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और दोस्तों या संबंधियों से बड़ी आर्थिक मदद भी मिलने की संभावना है

स्वास्थ्य - यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा स्वास्थ्य के लिहाज से. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्थिति बेहतर होगी. अत्यधिक काम के कारण मौसम जनित बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य की खास देखभाल करें ताकि आप फिट रह सकें.

वित्त - इस हफ्ते आपके लिए आर्थिक दोर पर शुभ संकेत मिलेंगे। संभव है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील आपके पक्ष में आए और इससे आपको वित्तीय फायदा हो। अगर आप लंबे समय से स्वयं का कोई रोजगार शुरू करने का सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आपको उस योजना में सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में किया गया आपका निवेश लाभकारी साबित होगा। साथ ही भौतिक सुख-सुविधाओं की दृष्टि से भी इस हफ्ते आपके लिए अच्छा समय है, आप नया घर, वाहन या अन्य महंगी चीज़ें खरीदने का विचार कर सकते हैं।

कैरियर - यह सप्ताह आपके करियर के संबंध में भाग्यशाली रहने वाला है। जिस क्षेत्र में आप बेहतर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही कार्य संबंधी अवसरों में विदेश यात्रा जैसे योग भी बन सकते हैं। आपका मन सुखी और प्रसन्न रहेगा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए आप आगे बढ़ेंगे।

लव - आप अपने प्रेम पार्टनर के साथ इस हफ्ते कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं. यह मौका आपके लव पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंचने का हो सकता है, जिससे आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं. वह हर परिस्थिति में आपका साथ देगा, और आपका साथ देने के लिए वह तैयार रहेगा.