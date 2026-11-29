धर्म डेस्क। नवंबर का महीना विदा लेने वाला है और दिसंबर के पहले सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। नया सप्ताह किसी के लिए काम में आगे बढ़ने के मौके लेकर आ सकता है, तो किसी को अपने व्यवहार और फैसलों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस सप्ताह मूलांक 4, 5 और 8 वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं। वहीं मूलांक 2 और 3 वालों को जल्दबाजी से बचने और सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक सभी 9 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा समय।

मूलांक 1: विरोधियों की चाल पड़ सकती है कमजोर किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस सप्ताह कामकाज के मामले में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन उन्हें लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सप्ताह आगे बढ़ने के साथ स्थितियां आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी। जो लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। धैर्य बनाए रखें और अपना ध्यान लक्ष्य पर लगाएं।

मूलांक 2: मन को शांत रखने की कोशिश करें किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। इस सप्ताह आपका मूड थोड़ा बदलता रह सकता है। कभी छोटी-सी बात अच्छी लगेगी, तो कभी बिना किसी बड़ी वजह के मन परेशान हो सकता है। इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। ध्यान, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को सुकून मिल सकता है। मूलांक 3: काम में जल्दबाजी से बचें किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए कोई भी जरूरी काम करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसे छिपाने के बजाय समझदारी से सुधारने की कोशिश करें। आपका शांत स्वभाव और सही समय पर लिया गया फैसला स्थिति को संभाल सकता है।

मूलांक 4: मुश्किलों के बीच भी मिलेगा रास्ता किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस सप्ताह आपके लिए परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल रह सकती हैं। जो लोग आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे, उनसे जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में कुछ काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे। ऐसे में घबराने के बजाय थोड़ा इंतजार करें। आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। मूलांक 5: नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस सप्ताह आपके भीतर कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। अगर आप लंबे समय से अपना कारोबार शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़े जरूरी कदम आगे बढ़ा सकते हैं। आपके काम की तारीफ भी हो सकती है। विदेश यात्रा या किसी अंतरराष्ट्रीय अवसर से जुड़ी खबर मिले, तो उस पर गंभीरता से विचार करें। मूलांक 6: परिवार के साथ बिताएंगे सुकून भरे पल किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस सप्ताह घर का माहौल अच्छा और शांत रहने की संभावना है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से घर में किसी बात को लेकर तनाव था, तो बातचीत से उसे दूर करने की कोशिश करें। काम के साथ अपनी निजी जिंदगी को भी समय दें। रिश्तों में अपनापन बनाए रखना इस सप्ताह आपके लिए खास रहेगा। मूलांक 7: अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालें किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। यह सप्ताह आपको आत्मनिर्भर बनने का संदेश दे सकता है। हर छोटे-बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही दूसरों की सफलता को खुले मन से स्वीकार करें। किसी की उपलब्धि से तुलना करने के बजाय उससे प्रेरणा लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।