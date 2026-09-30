धर्म डेस्क। गुरु पुराण हिंदू धर्म का एक ज़रूरी ग्रंथ है, गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में शामिल है। इंसान के मरने के बाद आत्मा कैसे सफ़र करती है? इस सफ़र के बारे में गरुड़ पुराण में पूरी जानकारी दी गई है। धरती पर पैदा हुए हर इंसान की मौत पक्की है, जब कोई इंसान मरता है, तो उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म? इससे तय होता है कि उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क।
गरुड़ पुराण के अनुसार, जो इंसान धर्म को मानता है, वह स्वर्ग जाता है। इसके उलट, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो इंसान पाप करता है, दूसरे इंसान को सताता है, हिंसा करता है, दूसरों का सामान छीनता है, और मतलबी होता है, वह नर्क जाता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार, जब कोई इंसान नर्क में जाता है, तो उसे वहां अपने पापों की सज़ा मिलती है। गरुड़ पुराण में नर्क के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में पांच ऐसे नर्क बताए गए हैं, जहां कोई इंसान कोई खास पाप करता है तो उसे सज़ा मिलती है, आज हम इन्हीं पांच नर्कों के बारे में जानेंगे।
कालसूत्र नर्क – जो लोग किसी बुज़ुर्ग का अपमान करते हैं, जो लोग बहुत घमंडी होते हैं, उन्हें इस कालसूत्र नर्क में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, इस नर्क में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आत्मा इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
कुंभिपाक नर्क – गरुड़ पुराण में अपने मतलब के लिए जानवरों को मारना सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे इंसान को कुंभिपाक नर्क में डाल दिया जाता है, जिसमें इंसान की आत्मा को उबलते तेल में डाल दिया जाता है, जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है।
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रौरव नर्क – मतलबी लोग, जो अपने मतलब के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें रौरव नर्क में भेजा जाता है, जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है।
अंधतामिस्रम नरक – गरुड़ पुराण के अनुसार, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, उन्हें अंधतामिस्रम नरक में भेजा जाता है।
तमिश्रम नरक – अगर आप किसी को धोखा देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, तो आपको तमिश्रम नरक में भेजा जाता है, जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया है।
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