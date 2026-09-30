धर्म डेस्‍क। गुरु पुराण हिंदू धर्म का एक ज़रूरी ग्रंथ है, गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में शामिल है। इंसान के मरने के बाद आत्मा कैसे सफ़र करती है? इस सफ़र के बारे में गरुड़ पुराण में पूरी जानकारी दी गई है। धरती पर पैदा हुए हर इंसान की मौत पक्की है, जब कोई इंसान मरता है, तो उसने अपनी ज़िंदगी में क्या कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म? इससे तय होता है कि उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क।

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो इंसान धर्म को मानता है, वह स्वर्ग जाता है। इसके उलट, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो इंसान पाप करता है, दूसरे इंसान को सताता है, हिंसा करता है, दूसरों का सामान छीनता है, और मतलबी होता है, वह नर्क जाता है।