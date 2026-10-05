इस समय किन राशियों पर चल रहा है शनि की साढ़े साती का कौन सा चरण, कब मिलेगी राहत

धर्म डेस्‍क। ज्योतिष के अनुसार, शनि (शनि देव) को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि एक राशि में लगभग ढाई साल तक रहता है। यह हम सभी जानते हैं। अभी शनि मीन राशि में है। इस राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। जबकि, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा दौर और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला दौर शुरू हो रहा है।

ज्योतिष के अनुसार, शनि की साढ़े साती का समय सभी के लिए परेशानी भरा होता है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि साढ़े साती का कौन सा दौर शुरू हो रहा है। यहां हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती का कौन सा दौर सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। और इन राशियों पर साढ़े साती असल में कब खत्म होगी?