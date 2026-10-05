इस समय किन राशियों पर चल रहा है शनि की साढ़े साती का कौन सा चरण, कब मिलेगी राहत

धर्म डेस्क। ज्योतिष के अनुसार, शनि (शनि देव) को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि एक राशि में लगभग ढाई साल तक रहता है। यह हम सभी जानते हैं। अभी शनि मीन राशि में है। इस राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। जबकि, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा दौर और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला दौर शुरू हो रहा है।
ज्योतिष के अनुसार, शनि की साढ़े साती का समय सभी के लिए परेशानी भरा होता है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि साढ़े साती का कौन सा दौर शुरू हो रहा है। यहां हम जानेंगे कि शनि की साढ़े साती का कौन सा दौर सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। और इन राशियों पर साढ़े साती असल में कब खत्म होगी?
मेष राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। इस राशि पर 2032 तक शनि की साढ़े साती का असर रहेगा। यह चरण शुरुआती होता है और मुश्किल माना जाता है। शनि की साढ़े साती के कारण इन राशियों के जीवन में अचानक बदलाव आते हैं। नौकरी में ट्रांसफर होता है। साथ ही, खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होती है। इस दौरान आपको सिरदर्द या आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय - शनि की साढ़े साती के पहले चरण में हनुमान जी की पूजा करना फायदेमंद रहेगा।
अभी मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। इस राशि पर 2029 तक साढ़े साती रहेगी। साढ़े साती का यह चरण सबसे मुश्किल माना जाता है। इस दौरान आपको बहुत सारे पर्सनल संघर्षों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, आपको अपने करियर में भी कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, आपको अपनी नौकरी और बिज़नेस को लेकर भी सावधान रहने की ज़रूरत है।
उपाय - साढ़े साती के इस दौर में दान-पुण्य का काम करना फ़ायदेमंद रहेगा।
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कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है। यह चरण साल 2027 में खत्म होगा। इस चरण में आपको पैसे से जुड़े मामलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, पुरानी बीमारियों से भी राहत मिलती है। आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए, इस दौरान किसी से भी पैसे का लेन-देन न करें। पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच-समझकर फ़ैसला लें।
उपाय - साढ़े साती के इस दौर में शनि देव की पूजा और आराधना करना ज़रूरी है।
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