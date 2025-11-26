श्रीराम संग विवाह में किसने निभाया था देवी सीता के भाई का दायित्व

धर्म डेस्क। त्रेता युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन भगवान श्रीराम और माता सीता का दिव्य विवाह सम्पन्न हुआ था। इस शुभ अवसर पर समस्त देवता विवाह के साक्षी बनने के लिए उपस्थित थे और सभी रस्में विधिपूर्वक निभाई गईं। आज एक ऐसे प्रसंग का वर्णन प्रस्तुत है, जिसमें बताया गया है कि राम–सीता विवाह में माता सीता के भाई का कर्तव्य किसने निभाया।

विवाह का अद्भुत प्रसंग रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम–जानकी विवाह की तैयारियां चल रही थीं, तब त्रिदेवों सहित अनेक देवता वहां मौजूद थे। विवाह संस्कार के दौरान पुरोहित ने कन्या पक्ष की ओर से भाई की परंपरागत रस्मों के लिए सीता जी के भाई को बुलाने को कहा।