पितृ पक्ष 2026। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। पितृ पक्ष के दौरान कुछ चीजें खरीदने से बचने की धार्मिक मान्यता है। जानें वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें इस दौरान घर लाने से बचा जाता है और इसके पीछे क्या मान्यता है। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति आस्था जताने का समय माना जाता है। इस दौरान तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और दान जैसी परंपराएं निभाई जाती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान सादगी और संयम बनाए रखना चाहिए। इस दौरान कुछ चीजें खरीदने से बचने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें पितृ पक्ष के दौरान घर लाने से बचा जाता है।