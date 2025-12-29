Year Ender 2025: राम मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा तक, इन कारणों से चर्चा में रहे देश के प्रमुख मंदिर

धर्म डेस्क। नए साल की शुरुआत में अब कुछ ही दिन शेष हैं। वर्ष 2025 में देशभर के कई मंदिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और विशेष धार्मिक आयोजनों के कारण चर्चा में रहे। इनमें अयोध्या का राम मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और गोवा स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ प्रमुख रहे। इन मंदिरों के चर्चा में रहने के पीछे अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कारण रहे।

राम मंदिर राम मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वर्ष 2025 में यह मंदिर विशेष रूप से ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुर्खियों में रहा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा-अर्चना हुई और भक्तों में खास उत्साह देखने को मिला।