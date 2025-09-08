Pitra Paksh 2025: पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए ये चीजें, लग सकता है पितृ दोष

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है, ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हो गई है। इन्हें 'श्राद्ध' (Shradh Paksha 2025) भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन-सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
पितृपक्ष में नए कपड़े या गहने आदि खरीदने के भी मनाही होती है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। यह आपके पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना जाता है।
ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है। जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके ये सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए।
यह भी पढ़ें- Pitra Paksha पर पितरों की शांति के लिए करें तर्पण और दान, पढ़ें किस तिथि को कौन सा श्राद्ध
पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस-मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन-प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आस-पास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।