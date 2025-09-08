Pitra Paksh 2025: पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए ये चीजें, लग सकता है पितृ दोष

धर्म डेस्क। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है, ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से हो गई है। इन्हें 'श्राद्ध' (Shradh Paksha 2025) भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन-सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

बढ़ सकती हैं समस्याएं पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।